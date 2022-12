L’Uni recupera Drammeh per visitar la pista del cuer

La competició no dóna cap treva i l’Uni continua la seva marató de partits particular. Després de superar el Bembibre a Palau (81-64) i abans de rebre Landes dimecres a l’Eurolliga, les de Bernat Canut van sortir ahir cap a Tenerife per enfrontar-se al Clarinos, cuer de la categoria en el darrer partit de Lliga abans de l’aturada. Les canàries són últimes destacades a la classificació amb només dues victòries en catorze jornades disputades. A més a més, el club viu un moment enrarit amb molts canvis aquest mes amb l’adéu de la referent dels darrers anys, Gaby Ocete, i de l’entrenador César Aneas, substituït per Raquel Álvarez, que ja és la tercera de la temporada. Un escenari, malgrat el desgast de tants partits i viatges en tan poc temps, que pot ser propici perquè l’Uni, en un dels millors moments de la temporada amb quatre victòries consecutives, hi pugui pescar una victòria que li permeti tancar el 2022 i obrir l’any nou mantenint el frec a frec amb el València pel lideratge. Així ho recordava ahir la segona entrenadora, Laura Antoja. «Ens enfrontem a un equip en mala dinàmica i força enfonsat. És un viatge llarg i ens trobarem una temperatura diferent. Això ens podria generar una sensació de relax que no ha de ser així. Serem serioses i només pensem acabar primeres la primera volta», deia.

Amb Gardner brillant jornada rere jornada, Sikes integrada a la rotació, Tolo i Araujo excel·lint a la pintura i fins i tot Parra afegint-se a la festa, l’Uni no hauria de tenir gaires problemes per imposar-se avui a La Laguna. En aquest sentit, abans-d’ahir, el Clarinos va sortir escaldat de Salamanca (81-42). Binta Drammeh, absent els dos darrers partits per culpa d’unes molèsties, ja va entrenar-se ahir i podrà jugar. Per part canària, la base sèrbia Miljkovic, fitxada fa pocs dies, serà de la partida. Caldrà veure si la blanenca Iho López, que no va jugar a Salamanca, ho pot fer avui. Els problemes econòmics que viu el club canari han provocat també la sortida de KrivačEvić i que Palenikova i Delic no hagin volgut jugar els darrers partits. Per a Antoja, l’Uni sortirà «a fer un bon partit i guanyar de tants punts com sigui possible».