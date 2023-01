L’Olot necessita reforços per mirar de redreçar el rumb erràtic que manté l’equip des que va començar la temporada i evitar el descens. La derrota a Badalona (2-0) va enfonsar una mica més els garrotxins, que han començat a moure fitxa en el mercat. Així, el primer moviment és l’arribada del central Lluís Aspar, procedent de la Nucia. El defensa de Molló torna, doncs, al club on es va formar i amb qui va disputar 40 partits abans que el Sevilla el captés pel seu filial ara fa dos anys. Tancada l’etapa al conjunt andalús, aquest estiu va fitxar per la Nucia, de Primera Federació, amb qui només ha disputat dos partits. Molló serà un bon reforç per a una rereguarda que compta amb les baixes d’Albert Blázquez i Carles Mas.

«L’Olot és el club que m’ha vist créixer i és on vull estar. Ja he provat l’experiència de sortir fora i m’ha servit per adonar-me que enlloc com a casa. Vinc amb una il·lusió terrible per posar el meu granet de sorra i ajudar a aconseguir la salvació», va declarar Aspar en declaracions oficials al club. Format al planter olotí, Aspar va debutar amb el primer equip sent juvenil de segon any: va ser a les ordres de Posse quan tenia només 17 anys. Amb Raül Garrido va ser titular indiscutible durant les tres temporades que hi va ser, destacant en qualitats tan importants com la bona sortida de pilota, la intensitat, la col·locació i la contundència. Aspectes que segur agrairà l’Olot, que necessita urgentment envoltar-se d’elements positius per capgirar la situació. El fitxatge d’Aspar és el primer pas.