El nombre d’empreses creades a Girona creix un 28%

Les comarques gironines van registrar durant el primer trimestre de l’any la creació de 605 empreses, una xifra que representa un increment del 28,7% en comparació al mateix període del 2023, segons les dades provisionals de l’Estadística de Societats Mercantils de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

El capital subscrit per les noves companyies gironines va arribar als 53,4 milions d’euros, un 41,6% més que en el primer trimestre del 2023. Gairebé totes les societats constituïdes van ser societats limitades, concretament 600.

A la demarcació es van dissoldre al primer trimestre fins a 248 empreses, 61 més que un any enrere, una xifra que traslladada a percentatge significa un augment del 32,6%. De les societats mercantils dissoltes durant primers tres mesos de l’any, 220 ho van fer de forma voluntària, 26 per fusió i 2 per altres motius.

Si ens centren només en el mes de març, Girona va registrar la creació de 200 empreses, la segona xifra més elevada ene el ter mes de l’any de tota la sèrie històrica -que es remunta fins a l’any 2008-, només superada per l’any 2017 (220) i 2016 (208). Aquesta xifra que representa un increment del 47% en comparació al mateix mes del 2023.

A Catalunya, la constitució de noves societats mercantils va assolir al març un nou rècord, fins a les 2.215. Aquesta xifra suposa un 5,1% més que al mateix mes de l’any passat i supera les 2.193 del març del 2022, que fins ara era el màxim de la sèrie històrica.

El capital subscrit va ser de 121,3 milions, un 8,6% més. Del total, 9 societats eren anònimes, 2.203 eren limitades i tres d’altres tipus. D’altra banda, 586 societats van augmentar capital, un 6,24% menys que al març del 2023 i 125 van reduir capital, un 7,4% menys mentre que les dissoltes van augmentar fins a les 151, un 32,4% més. D’aquestes, 98 ho van fer de forma voluntària, 18 per fusió i 38 per altres raons, segons ACN.

Al conjunt de l’Estat, es van crear 10.683 eren societats mercantils, un 11,6% menys que en el mateix mes del 2023. El capital subscrit per a la seva constitució va registrar un descens anual del 10,1% mentre que el capital subscrit mig (44.242 euros) va augmentar un 1,6%.