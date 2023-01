El Barça arriba a la Supercopa sent la millor defensa d’Europa

A les portes de les semifinals de la Supercopa de dijous contra el Betis i a l’espera que el Barça trobi harmonia col·lectiva en el seu joc ha trobat, almenys a la Lliga, l’estabilitat defensiva que no ha tingut ni a la Copa (l’Intercity li va fer tres gols en tot just 27 minuts) ni, per descomptat, a la Champions, on va ser eliminat en la fase de grups després d’encaixar 12 punts en sis jornades.

Tot canvia, no obstant això, quan juga a la Lliga, capaç com ha estat l’equip de Xavi de convertir-se en la millor defensa del campionat ajudat per la millor versió de Ter Stegen, deixant extraordinaris exercicis defensius de supervivència com en la seva victòria sobre l’Atlètic. Ningú resisteix en les cinc grans lligues els números del Barça. En els quatre països tots queden molt per sota de l’equip de Xavi. Ni el PSG a França (13 gols encaixats en 17 jornades), ni el Nàpols a la Sèrie A italiana (13 en 17) ni el Bayern Munic (13 en 15) a la Bundesliga ni el revolucionari Arsenal de Arteta (14 en 17) a la Premier poden mirar als ulls del Barcelona. No només això. El Barça posseeix la millor estructura defensiva d’Europa després d’haver visitat amb èxit estadis tan complexos com el d’Anoeta (1-4), Sánchez Pizjuán (0-3), Mestalla (0-1) i Metropolitano (0-1), encaixant la seva major garrotada al Bernabéu amb l’única derrota del curs de lliga (3-1). El 50% dels gols encaixats a la Lliga pel Barça porten la signatura del Madrid. Els mateixos gols (3) que, curiosament, li va fer l’Intercity a la Copa. Fins a 12 jornades ha aconseguit mantenir Ter Stegen la porteria a zero, una xifra sorprenent. La recuperació d’Araujo i la consolidació de la línia que forma amb Koundé, Christensen i, Alba, Balde o Alonso a l’esquerra, és la clau perquè la defensa del Barça hagi arribat a l’excel·lència a la Lliga.