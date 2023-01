Jeremiah Hill és el nou fitxatge del Bàsquet Girona aquest mercat d'hivern i el club l'ha presentat avui. L'escorta nord-americà arriba procedent del Betis i ja va debutar en el matx contra el Fueblabrada, anotant 3 punts. En els mitjans oficials del club, ha assegurat que està "molt motivat" d'incorporar-se a les ordres d'Aíto Garcia Reneses."Estic content per com ha anat tot en la meva arribada. No sabia massa coses de l'ACB abans d'aquest any, però coneixia en Marc Gasol, tot el món sap qui és. Donaré el millor de mi per ajudar l'equip", ha explicat.