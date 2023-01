L’Olot té ben clar que per aferrar-se a Segona Federació ha de reforçar-se. El club garrotxí no llença la tovallola i confia redreçar el rumb de l’equip a la segona volta de la temporada. Així, després de l’anunci del retorn del defensa Lluís Aspar (La Nucia), ahir el club va fer oficial el segon fitxatge d’aquest hivern. Es tracta del migcampista defensiu Carlos López, de 27 anys i que va jugar la temporada passada a l’Águilas. Una greu lesió al genoll va fer que es quedés sense equip aquesta temporada i s’estava entrenant amb el combinat de l’AFE de futbolistes a l’atur. «Després d’un aturat estic molt agraït a l’Olot per l’oportunitat», deia ahir en la presentació.

Format al planter del Castelló, Carlos López compta amb un centenar de partits entre Segona B i Segona Federació a les files de l’Hospitalet, on va coincidir amb l’entrenador Jonathan Risueño, Deportivo de la Corunya B, UCAM, Ebro i Águilas.