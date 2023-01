21.540 aficionats: guanya la grada

El cap de setmana passat van coincidir a Girona un partit de Primera, un de l’ACB i un altre de la Lliga Femenina de bàsquet. Tots tres van acabar amb victòria local, afegint-hi a més bones dosis d’èpica i bon joc, i també van tenir un altre denominador comú: les grades de Montilivi i Fontajau s’omplen partit rere partit i si a l’estiu hi podia haver temor pel fet que la coincidència de tants equips a l’elit pogués ser contraproduent per a algun d’ells, a l’hora de la veritat l’efecte ha sigut multiplicador: Girona FC, Bàsquet Girona i Spar Girona arrosseguen més públic que mai i es beneficien, entre ells, d’aquesta esplendor de l’esport d’elit a la ciutat que es complementa, a més, amb el Garatge Plana Girona a l’OK Lliga.

La suma de l’assistència als tres partits del cap de setmana dona una xifra d’impacte: 21.540 espectadors. El Girona-Sevilla en va reunir 12.035 dissabte a 1/4 de 5 de la tarda, el Girona-Bilbao de l’ACB va omplir Fontajau amb 5.081 persones una estona més tard i, l’endemà, l’Uni va derrotar el Barça davant 4.324 ànimes. «Superades les campanyes d’abonats, tothom ha comprat el carnet o els carnets que més li ha interessat però aquest bon moment de l’esport d’elit a la ciutat fa que l’afició es multipliqui i, per exemple, nosaltres estem camí dels 2.300 abonats i hem notat que pels partits notem un increment en la venda d’entrades», explica el director general de l’Uni, Xavi Fernández. Segons ell això revela que «a banda de ser abonat d’algun dels equips, tens ganes de veure els altres potser de manera més puntual i que, arribat el cas, estàs disposat a pagar una localitat quan et ve de gust anar-hi». «S’ha creat una comunió que hem d’aprofitar perquè la ciutat viu un moment històric. Nosaltres, des de l’Uni, seguirem picant pedra, portem molts anys, i per exemple ens agradaria tornar a posar el nom de Girona entre els vuit millors d’Europa», afegeix.

Girona, Bàsquet Girona i Uni van sumar el cap de setmana valuosos triomfs esportius, però la victòria a les grades de Montilivi i Fontajau també té un altíssim valor. Al camp de futbol aquesta temporada hi ha un aforament per a 13.942 espectadors i dissabte s’hi va viure, superant els 12.000, la segona millor entrada de la temporada, només superada per la visita de la Reial Societat (12.217). El pròxim partit a casa, contra el Barça el dia 28, dinamitarà aquestes dades i ningú dubta que omplirà l’estadi. El Girona té aquesta temporada uns 9.700 abonats i els percentatges d’ocupació de la grada els dies de partit (alguns en horaris poc agraciats) és més que notable. Dissabte davant del Sevilla era del 86% i difícilment baixa del 80%.

Des del Bàsquet Girona també es valora molt positivament la resposta dels aficionats. Contra el Bilbao, dissabte, es va fregar el ple (situat en 5.200 espectadors), i va ser el quart partit que superava els cinc milers de persones a Fontajau (els altres van ser Madrid, UCAM Múrcia i Joventut). El projecte de Marc Gasol porta més gent que l’Akasvayu 14 anys enrere, tot i que els resultats esportius han trigat a arribar. El retorn a l’ACB va generar a l’estiu un «boom» que va fer esgotar els abonaments en 24 hores. El club té uns 4.200 abonats i 600 persones en llista d’espera per fer-se’n. El proper partit a casa, contra el Barça el dissabte 28, té les localitats esgotades de fa mesos.

«Que la gent gaudeixi i que Girona sigui un pol d’atracció per veure esport d’elit és positiu, per tot, i també per a la base, perquè té un efecte mirall. Tothom s’ho sent seu i queda clar que l’efecte va més enllà dels clubs, és també una qüestió de tota la ciutat», argumenta el regidor d’Esports, Adam Bertran, impressionat per la dada: 21.540. El públic que el cap de setmana va seguir esport d’elit en una ciutat de 100.000 habitants. La grada també guanya.