El Barça disputarà diumenge a Mèrida la final de la Supercopa d’Espanya femenina de futbol contra la Reial Societat després de vèncer ahir al Reial Madrid per 3-1 en la pròrroga tot i jugar des del minut 59 amb una futbolista menys per l’expulsió d’Irene Paredes. Els gols de les blaugranes van ser anotats per Claudia Pina, en la primera part, i Mariona de penal i Salma Paralluelo, tots dos en la pròrroga, mentre que pel Reial Madrid l’empat provisional el va signar Caroline Weir. La Reial Societat es va classificar dimecres després d’eliminar l’Sporting de Huelva per 1-0.