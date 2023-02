Rubi «Aquest és el meu pitjor partit com a entrenador»

Cares llargues a l’Almeria. Rubi es complica després de la contundent derrota d’ahir a Montilivi, tot i que el seu missatge va ser de calma. «No hem arreglat res del que volíem. El màxim responsable de la mala imatge a la primera part soc jo, potser m’he deixat portar per la importància de buscar una victòria fora de casa. Hem estat malament en defensa i tampoc hem generat. Mai he demanat disculples com a entrenador, però demano perdó. Hem perdut tres punts, res més», va dir. «Amb poc el Girona ens ha desmuntat, això em preocupa. Ho traurem endavant, sent forts. És el dia més dur com a tècnic. No hem estat a la competició. Al descans he demanat a l’equip que es buidés», va afegir.