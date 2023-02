El Club de Futbol La Gleva és una entitat de les Masies de Voltregà, d’Osona, que actualment lidera el grup 3 de Quarta Catalana. El seu president és Esteve Jutglar, pare del conegut actor i humorista Lluís Jutglar, En Peyu. I al capdavant de l’equip que busca l’ascens a Tercera hi ha un entrenador de Figueres. Es tracta de Pere Sánchez Soler, de 33 anys, que per motius personals s’ha establert a Seva –la seva parella, és osonenca– i s’ha buscat la vida en diferents clubs de la zona per continuar vinculat en el món del futbol. Després de jugar a la UE Seva, la temporada passada va penjar les botes per dirigir el juvenil sevenc. Enguany, a La Gleva, viu la seva primera experiència com a entrenador d’un conjunt amateur.

Esteve Jutglar, jubilat després de regentar el restaurant Cal Peyu, va recuperar la presidència els darrers anys amb la intenció de tornar a ascendir l’equip. Sánchez explica que «té un tracte familiar, de tu a tu, és l’ànima del club. La junta està formada per pocs membres i s’encarrega de la majoria de tasques». No falla mai als partits, juntament amb la seva dona i un dels seus fills. En Peyu, però, de moment no els ha vist jugar aquesta temporada: «Està enfeinat amb el nou espectacle L’il·lusionista. Sabem que ens segueix i estic segur que, si es produeix l’ascens, vindrà», diu Sánchez. L’alhora col·laborador de l’Està passant (TV3) i membre d’El búnquer (Catalunya Ràdio) és el patrocinador principal del CF La Gleva a través de l’empresa Les cabres d’en Peyu. L’explotació ramadera, situada a Muntanyola, està especialitzada en l’elaboració de formatges. La va crear ara fa tres anys, tot unint una de les seves altres passions, les cabres i els formatges: «És el patrocinador únic, ens ajuda molt, amb l’adquisició de les samarretes, el xandall... i també ens dona formatges per sortejar», afegeix Sánchez, arquitecte tècnic de professió. El club osonenc està molt actiu a les xarxes socials i al web i premia els jugadors més destacats del mes amb productes de la zona. 8 punts de coixí al capdavant El CF La Gleva comparteix localitat a les Masies de Voltregà amb el CF Vinyoles. Té el primer lloc encarrilat després d’encadenar vuit victòries consecutives i tenir un coixí de vuit punts en el lideratge. Aquest diumenge poden donar l’estocada contra un dels rivals directes, l’Olímpic La Garriga C, primer classificat fins fa un mes. «L’objectiu que em van marcar a l’estiu era de pujar, ja que la temporada anterior s’hi havien quedat a les portes. Tenim un bon bloc de jugadors jove i veterans i busquem l’ascens», reconeix. Avalat per un uruguaià amb passat al Mundial sub20 A l’Alt Empordà, Pere Sánchez havia jugat a la PU Figueres, Llers, Navata i Lladó i, com a entrenador, es va fer càrrec d’equips base del Peralada i del Navata. Alhora, va ser tècnic del Quart abans d’emprendre el camí cap a terres osonenques. «El 2018 em vaig casar amb una osonenca, vam estar vivint a Girona i després vam parlar de si establir-nos a Figueres o a Seva, i ens vam decantar per Osona. Sempre havia estat vinculat al futbol i tenia ganes de continuar-hi», recorda Sánchez. L’estiu passat li va trucar La Gleva gràcies a una recomanació d’un entrenador del seu anterior club, el Seva. L’avalador va ser Marcelo Dapueto (1974), que va arribar a jugar el Mundial sub-20 amb Uruguai el 1993 i que va fer carrera a Grècia, Japó, Equador, Colòmbia i al seu país.