El camp de futbol Nou Miramar de l’Escala estrena la gespa artificial

El Futbol Club l’Escala estrenarà aquest cap de setmana les reformes al camp principal del Nou Miramar. L’Ajuntament ha invertit 800.000 euros per canviar la superfície del terreny de joc, que ha deixat enrere la gespa natural que hi havia els darrers anys per una nova d’artificial i d’última generació. A més, s’ha col·locat un nou marcador electrònic que marcarà el minutatge i el resultat del partit i s’han instal·lat seients a la zona de tribuna.

La col·locació de la nova gespa artificial permetrà que, a més del primer equip, el camp principal l’utilitzin els conjunts de futbol base. El club té més de 300 jugadors del planter repartits en diferents categories que, habitualment com a locals, juguen en el terreny annex del Nou Miramar, de gespa artificial i d’unes dimensions més reduïdes. A més, el complex seguirà acollint, una Setmana Santa més (enguany, del 4 al 9 d’abril), partits del torneig de futbol base internacional MICFootball.

Les obres han perdurat prop de quatre mesos i mig, una mica més del previst, ja que la instal·lació de la nova gespa es va acabar endarrerint per les condicions d’humitat i la pluja entre desembre i gener. En aquest període, només el primer equip del Futbol Club l’Escala s’ha exiliat per seguir jugant els seus partits de lliga com a local. Els nois d’Arnau Sala, líders de Primera Catalana des de l’inici de la temporada, i que somien amb l’ascens a Tercera RFEF, han disputat tots els partits de la primera volta com a locals en el camp municipal de Vilamalla. L’anhelat retorn a casa, doncs, serà demà diumenge 26 de febrer (12 h) amb la visita de la UE Vic.

Més obres de millora

L’adequació al camp municipal Nou Miramar no s’ha acabat i en aquests moments s’està executant una obra més. L’Ajuntament destina prop de 300.000 euros més en la reforma i ampliació del bar que ja hi ha al camp i que també s’utilitzarà com a seu social.

Minut de silenci

D’altra banda el Futbol Club l’Escala va lamentar, la setmana passada, la mort de Tomàs Pagès Bosch als 85 anys. Pagès havia estat president del club escalenc a la dècada dels vuitanta, amb el primer equip situat a Segona Regional i ascendint a Primera Regional el 1984. El primer equip del Futbol Club l’Escala, líder de Primera Catalana, li dedicarà un minut de silenci abans del partit de demà contra el Vic.