La banyolina Esther Guerrero va estar molt a prop de sumar una medalla, acabant quarta en la final dels 1.500 metres del Campionat d'Europa d'Atletisme d'Istanbul. Guerrero, però, va batre el millor registre català i personal, signant un magnífic temps de 4.04.86.

La guanyadora va ser Laura Muir amb una marca de 4.03.40, seguida de Bobocea (4.03.76) i Ennaoui (4.04.06). Guerrero va somiar força estona amb el podi, però cap de les tres primeres va desinflar-se. Malgrat tot, digne paper de l'atleta banyolina.

Mechaal, a la final

L'atleta palamosí Adel Mechaal buscarà una nova medalla en la prova dels 3.000 metres del Campionat d'Europa d'Atletisme en Pista Coberta que s'està disputant a Istanbul. Corrent molt còmode en la segona sèrie de 3.000 metres, el campió d'Espanya va anar de menys a més, situant-se superat l'equador de la prova prop de les primeres posicions; sense gastar moltes forces, va segellar la seva classificació a la final en acabar segon de la seva sèrie (7.50.69). Ara disputarà la seva quarta final de quatre participacions europees en una prova on va ser campió d'Europa el 2017 i bronze fa dos anys.

Adel Mechaal va declarar després d'accedir a la final dels Europeus d'Istanbul (Turquia) de pista coberta, que el noruec Jakob Ingebrigtsen és «tan ambiciós que no hi ha paraules per a descriure'l» i va apuntar que en la final, «a part de guanyar, igual vol batre el rècord» de la distància. L'atleta gironí, amb un temps de 7.50.69, va accedir a la final amb la segona millor marca de tots els participants en la segona sèrie, només superat pel serbi Elzan Bibic (7.50.21).

«En els últims quatre dies he descansat de la pallissa de les dues últimes setmanes i fer 7.50 a les deu del matí és un resultat bo. En la final cal estar llest per a tot. Les sensacions són bones, però es presenta molt complicat després que Jakob fes 3.33 sol», va confessar. «Jakob és tan ambiciós que no hi ha paraules per a descriure'l. A part de guanyar, igual vol batre el rècord per a sortir com una estrella. El que ha fet és espectacular, ha guanyat de manera fàcil. Jo crec que avui no voldrà sorpreses. Se sent tan superior i té l'autoestima tan gran, que trencarà la carrera quan faltin sis voltes i pensarà que 'el que pugui que em segueixi'», va assenyalar. «Cal estar atent als canvis decisius, no sortir a totes, i jo intentaré llegir la carrera per a poder fer alguna cosa», va finalitzar.