Nil Congost: Líder a la defensa de l’Escala i aspirant amb el Serinyà com a entrenador

Compaginar la tasca de jugador amb la d'entrenador és habitual amb molts futbolistes, però que ho facin tot en categories regionals està a l'abast de pocs. Un dels casos és el del banyolí Nil Congost, defensa central del FC l'Escala, líder de Primera Catalana, i alhora entrenador del FC Serinyà, de Quarta Catalana. També ho combinen Albert Dalmau, defensa del Bescanó (Primera Catalana) i tècnic del filial bescanoní (Tercera Catalana), o Robert Fernández, nou davanter del Viladamat (Segona Catalana) i preparador de l'Empuriabrava-Castelló B (Tercera Catalana).

Mentre Dalmau i Fernández pugnen per salvar les categories en tots els casos, Congost viu una temporada amb aspiracions molt elevades. L'Escala porta liderant la Primera Catalana tot el curs i s'ha llançat en aconseguir l'ascens a Tercera RFEF. I el Serinyà té el líder del grup 27, el Santjoanenc, a 9 punts, però es manté com un aspirant a lluitar per pujar a Tercera Catalana.

Respecte a la trajectòria de l’equip d’Arnau Sala, el central dels altempordanesos considera que «el lideratge no és casualitat. Potser fa uns mesos sí que ens sorprenia, però ara, no. Fem molt bon treball. Anem darrere l'ascens, depèn de nosaltres i per l'Escala seria històric». Mentrestant, celebrar l’ascens amb el Serinyà és més complicat, però «no hi ha tant marge i si els rivals de dalt es despisten... En el calendari, tenim marcat el partit contra el líder, el Santjoanenc, hi anem el 25 de març i a l’anada els vam guanyar».

Dirigeix el seu germà gran

Congost té 28 anys i també ha vestit les samarretes del Figueres, CE Banyoles -a Tercera RFEF-, Can Gibert, Cornellà del Terri i Atlètic Banyoles, amb qui va arribar a jugar a Quarta Catalana quan tenia 17 anys. És en aquesta categoria on l’estiu passat es va «deixar enganyar» per dirigir l’amateur del Serinyà. Que el seu germà gran (Pau) hi jugués i que amb el president-jugador (Martí Pascual) haguessin estudiat junts va ser clau. Com a tècnic, havia dirigit equips juvenils i cadets de l'Atlètic Banyoles i CE Banyoles.

Setmana plena de futbol

El banyolí té tota la setmana ocupada. «El 80%» el dedica al futbol i ho combina amb la feina de monitor de menjador a una escola de Banyoles. Es vesteix de curt per entrenar amb l’Escala els dimarts, els dijous i els divendres, i dirigeix els entrenaments del Serinyà els dilluns i els dimecres. Els serinyanencs juguen com a locals els dissabtes i els escalencs els diumenges. Intenta que ambdós conjunts no coincideixin els dies de partit, però si es produeix el cas prioritza posar-se les botes amb els anxovers i dona «confiança màxima» als seus dos ajudants, Pablo Khun i Àngel Viñola. Així va succeir el diumenge passat al matí, on va sortir cara en tots dos partits: triomf de l'Escala contra el Lloret (4-1) i del Serinyà a Joanetes (0-1).

Si hagués d’escollir entre un ascens o altre, amb quin es quedaria? «Amb el de l’Escala», assegura, perquè «com a jugador no em queden tants anys mentre que com a entrenador amateur tot just començo i no és l'objectiu del Serinyà aquest any».