El Bàsquet Girona disputarà demà (12:00 h) la final de Catalunya de Júnior Preferent Femenina contra el Sant Adrià. L'equip de Daniel Vives s'ha imposat per 58 a 48 al Mataró en la segona semifinal de les fases finals que s'estan disputant al Pavelló d'Esports de Salt. El triomf també certifica la presència de les gironines als Campionats d'Espanya que es disputaran a Andalusia del 30 d'abril al 6 de maig.

La importància de la cita i el gran ambient a les grades ha passat factura en els primers compassos de partit a tots dos conjunts. En un primer quart amb nervis, erràtic i travat, les gironines han tardat més de tres minuts a aconseguir una cistella en joc. La reacció ha estat bona amb un parcial de 8 a 0 que els ha permès obrir el primer forat al duel (14-4) amb dos triples consecutius de Laia Baus i Celia Nevado. L'entrenador maresmenc s'ha vist obligat a parar l'enfrontament davant el desencert i la falta del control defensiu del seu equip.

El Mataró, amb un inici desastrós des del triple (0/6), ha tornat a empatar el partit passat l'equador del segon quart amb un llançament triple d'Aina Cantos i una penetració de Nina Padrosa (19-19). Les noies de Daniel Vives no han acabat de trobar la regularitat ofensiva, tot i ser capaces de marxar amb un marge de vuit punts al descans (30-22). Les unionistes han aconseguit controlar la màxima anotadora de la lliga i del Bàsquet Girona, una Claudia Acín amb 4 punts al descans. El protagonisme anotador a la mitja part ha estat per a Lucia Pérez amb 8 punts.

El pas pels vestidors ha anat bé al Bàsquet Girona. Més serè i fi, les gironines han obtingut el màxim avantatge amb un parcial d'11 a 2 (41-24). Tot i algun intent de retallar distàncies del conjunt de Màrius Ferré, la distància s'ha mantingut per sobre els deu punts tot el tercer període (44-30).

El Mataró ha afinat la punteria i pujat la intensitat defensiva en els darrers deu minuts. De fet, han pogut situar-se a només quatre punts amb un triple errat (44-37). El desencert des del tir lliure ha condemnat en gran part les opcions de les visitants. Les segones oportunitats per al Bàsquet Girona els han permès rascar algun punt per mantenir l'avantatge, però el nerviosisme ha tornat a aparèixer en el tram final del duel. Acín ha aparegut llavors per repartir dues assistències, una d'elles per un triple clau d'Emma Walters per calmar els ànims. La pilota ha cremat als dos costats de la pista, amb falta de punteria i pèrdues. La renda aconseguida ha permès al Bàsquet Girona acabar-se emportant un matx viu i intens per 58 a 48.