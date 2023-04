El Bàsquet Girona es desfà sense contemplacions del Sant Adrià i es proclama campió de Catalunya de Júnior Preferent Femení. Les jugadores dirigides per Daniel Vives s’han imposat per 64 a 40 al conjunt barceloní en el darrer partit de la fase final del campionat que s’ha disputat aquest cap de setmana al Pavelló d’Esports de Salt. Si la victòria d’ahir contra el Mataró per 58 a 48 suposava la presència de les gironines als Campionats d'Espanya, la victòria contra el Sant Adrià és la cirereta del pastís a una campanya brillant que les col·loca com una de les grans rivals a batre en la fase final estatal que es disputarà a Andalusia del 30 d'abril al 6 de maig.

Davant de les dues aficions entregades a les grades, les gironines han sabut abstenir-se i han demostrat superioritat a la pista des de l’inici del matx. En un primer quart que ha estat competit, les de Vives han pres l’avantatge (15-10) i l’han eixamplat en un segon quart brillant, on han demostrat ser molt superiors a les adrianenques. L’encert de tres i la baixa anotació de les “liles” ha permès al Bàsquet Girona marxar al descans amb una diferència de 21 punts (37-16). El descans ha servit a les gironines per mantenir el ritme i pronunciar encara més les diferències a la pista. Amb una efectivitat notable en el llançament de tres, i davant un Sant Adrià més erràtic en adonar-se de la superioritat de les gironines, les de Daniel Vives han aconseguit afrontar l’últim quart amb un coixí de 23 punts en l’electrònic (51-28). En el darrer quart l’equip barceloní ho ha seguit intentat malgrat el marcador i ha aconseguit frenar que la diferència per part del Bàsquet Girona se seguís eixamplant. Aquell encert aclaparador de les gironines ha disminuït i ha permès al Sant Adrià no marxar de Salt amb un resultat encara més escandalós. El partit ha acabat 64-40. El Bàsquet Girona ho ha celebrat amb efusió davant de mítics basquetbolístics com Marc Gasol i Laia Palau, així com de la seva afició entregada.