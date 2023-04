"L'any que ve Girona a l'ACB", cridava Fontajau a la recta final del partit contra el Granada (88-73). Era una final i els d'Aíto, per fi, han respost liderats per Taylor i Jenkins. La victòria, innegociable, és mitja permanència. O més.

Li ha costat al Bàsquet Girona obrir la llauna. També al Granada. Semblava que la pilota es resistia a entrar dins la cistella, però quan ho ha fet, ho ha fet bé. Després de gairebé dos minuts de joc, Taylor ha anotat els primers dos punts del partit -tota una declaració d'intencions- i, a partir d'aquí, els primers minuts han jugat a favor del Girona. Aprofitant les pèrdues del rival i el desencert en els tirs lliures, els d'Aíto han arribat durant la posar-se a +11, després d'un triple de Jenkins i dues cistelles de Taylor i, de nou, de Jenkins (18-7), i han tancat el primer quart amb un 20-16 a favor. El segon quart ha seguit la mateixa sintonia, amb un Bàsquet Girona que s'ha apoderat de Fontajau i ha marxat al descans amb un avantatge de 14 punts (41-27).

El partit s'ha posat fàcil per un Bàsquet Girona que ha aprofitat el tercer quart per ampliar encara més les distàncies. Quan encara faltava més d'un minut per tancar el tercer quart, Hill ha fet vibrar Fontajau amb un triple que ha situat al Girona a +18 (66-48) i tancant el quart amb un parcial de 68-49. Amb aquest context, l'últim quart ha estat només un tràmit pels gironins, amb un Taylor liderant l'atac -i convertint-se en el màxim anotador del partit amb 27 punts, 11 només a l'últim quart, amb esmaixada inclosa- fins a enfilar el resultat final a 88-73, amb una última cistella sobre la botzina de Taylor, per tancar el cercle, que, tot i sortir, ha pujat al marcador.