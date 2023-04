El FC Barcelona ha anunciat aquest dilluns que ha tancat el finançament de l'Espai Barça -la remodelació de l'Spotify Camp Nou i els seus voltants- i aquesta està xifrada en 1.450 milions d'euros amb la participació d'un total de 20 inversors.

La xifra esmentada cobreix el cost total de les obres i l'estructura financera s'ha tancat amb "algunes de les principals entitats financeres de prestigi a nivell internacional", segons ha anunciat el club en un comunicat.

Aquesta té diferents trams a 5, 7, 9, 20 i 24 anys, i una estructura flexible, que compta amb un període de carència. A més, el club català començarà a repagar l'operació un cop les obres de l'estadi hagin finalitzat, amb els ingressos generats per Spotify Camp Nou, que està previst que siguin uns 247 milions aproximadament.

En el comunicat, l'entitat ressalta que segueix avançant, així, en el seu pla estratègic i en el desenvolupament del projecte de l'Espai Barça, aconseguint "la màxima flexibilitat per trobar les millors propostes en termes de cost i temps" per dur a terme el projecte.

I agraeix els "esforços" dels membres de la junta directiva i els equips propis del club que han estat complementats amb 'partners' com els bancs d'inversió nord-americans Goldman Sachs i JP Morgan, la consultora JLL, els bufets d'advocats Pérez-Lorca i DLA Piper, la firma financera Key Capital Partners, així com Legends i IPG 360, entre d'altres.

"El propòsit consisteix a combinar l'experiència i el coneixement dels equips i professionals del club amb les millors pràctiques dels diferents àmbits associats al projecte de l'Espai Barça", diu el comunicat.

Amb el finançament ja tancat, el Barcelona podrà iniciar aquest estiu les obres de remodelació de l'Spotify Camp Nou, que obligaran el primer equip de futbol masculí a disputar els seus partits com a local a l'Estadi Olímpic Lluís Companys fins al novembre del 2024, quan està previst que torni al feu blaugrana.

La junta directiva blaugrana desencalla, així, l'últim i més important escull per fer les obres de remodelació de l'estadi que liderarà la constructora turca Limak, que el gener d'aquest any va ser designada pel club per executar el projecte.

L'objectiu del club blaugrana era tancar l'acord de finançament abans del 31 de març del 2023, però els inversors i el club es van donar més marge de temps per acabar de tancar els últims serrells del crèdit.

La investigació de la justícia pels pagaments milionaris de l'entitat a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA), José María Enríquez Negreira, és una de les qüestions que expliquen el perquè de la demora en l'anunci de l'acord.

La roda de premsa que el president del Barcelona, Joan Laporta, va oferir la setmana passada per donar explicacions sobre l'anomenat 'cas Negreira' i les posteriors reunions que va mantenir amb els clubs de LaLiga i amb el president de la UEFA, Aleksander Ceferin, haurien ajudat a desencallar l'aliança amb els inversors.

ℹ El FC Barcelona tanca el finançament de l'Espai Barça



🔗 ELS DETALLS: https://t.co/gkBGZoctKq pic.twitter.com/Lqcqqtx5Y3 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 24 de abril de 2023

L'Espai Barça, un projecte que va començar el 2014

El camí fins a iniciar les obres de remodelació del Camp Nou ha estat llarg. Nou anys han passat des que els socis blaugranes van aprovar el projecte per una àmplia majoria en un referèndum celebrat el 5 d'abril del 2014.

Mentrestant, l'entitat, aleshores presidida per Josep Maria Bartomeu, va haver d'acordar amb l'Ajuntament de Barcelona el pla urbanístic i la llicència d'obres per transformar els voltants de l'estadi.

En aquest període, el club va enderrocar el Miniestadi, feu del filial, i va construir a la Ciutat Esportiva Joan Gamper l'Estadi Johan Cruyff, inaugurat l'agost del 2019.

Però l'eclosió de la pandèmia del coronavirus el primer trimestre del 2020 i la dimissió de Bartomeu com a president a l'octubre del mateix any van endarrerir l'inici de les obres.

Amb la victòria de Joan Laporta en les eleccions presidencials celebrades el març del 2021, la junta directiva entrant va decidir tornar a consultar al soci la seva opinió sobre l'Espai Barça.

Els motius perquè el soci tornés a prendre la paraula van ser els anys que havien passat des de la primera consulta, l'increment del preu del projecte (al principi es va xifrar en 600 milions), la necessitat de demanar un crèdit a bancs d'inversió i les modificacions que s'han fet.

El 23 d'octubre del 2021, l'assemblea general de socis compromissaris ja va aprovar el finançament de 1.500 milions d'euros, però Laporta, finalment, va accedir a celebrar un altre referèndum on tota la massa social de l'entitat blaugrana pogués decidir sobre un dels projectes més importants de la història del club.

Un 87,8% dels votants van aprovar el 19 de desembre del 2021 que el club pogués demanar el finançament per executar l'Espai Barça. Gairebé un any i mig després, el FC Barcelona ha convençut els inversors que permetran que el vell Camp Nou, inaugurat el 24 de setembre del 1957, s'assembli a un estadi del segle XXI.

"Aquesta operació confirma, una vegada més, la credibilitat del club dins dels mercats financers pel que fa al projecte de l'Spotify Camp Nou, epicentre de l'Espai Barça, un projecte imprescindible per mantenir el FC Barcelona en el lideratge de l'esport mundial, un dels pilars de la recuperació econòmica i la viabilitat futura del club, i un instrument que permet la continuïtat del model de govern, on els més de 146.000 socis i sòcies del Club en són propietaris", conclou el comunicat del FC Barcelona.