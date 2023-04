El Peralada haurà de remuntar al Narcís Sala en la tornada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens a 2a RFEF. L'equip de Miquel Àngel Muñoz ha perdut 0 a 1 contra el Sant Andreu en un enfrontament on ha tingut ocasions per almenys no perdre i on l'àrbitre s'ha empassat un penal del porter Jaime sobre Solans a la segona meitat.

Ambient de cita gran al Municipal de Peralada. El club trepitjava un play-off per segona vegada a la seva història i la fita s'ho valia. El Sant Andreu ha agafat la responsabilitat de la pilota en els primers instants d'enfrontament. En el primer minut de joc, el conjunt de Xavi Molist ha estat a punt d'avançar-se en el marcador. El refús de Pol Gómez ha caigut dins l'àrea a Albertito que ha rematat alt per ben poc. L'ocasió ha espavilat els locals, més serens amb el pas dels minuts, i que han començat a trepitjar àrea rival. Sense acabar de concretar, però demostrant al Sant Andreu que eren allà i que Varese i Palacios podien fer mal per banda. Entrega i treball dels verd-i-blancs a un enfrontament amb ratxes de vent a estones que podien jugar males passades.

El domini empordanès s'ha concretat en ocasions amb una rematada de Solans arran del pal de Jaime (20'). La resposta andreuenca ha estat immediata. Josu, sempre amb perill als peus, ha posat una centrada al segon pal que Carreón no ha rematat per ben poc. Amb problemes per construir associativament en curt, tots dos conjunts han optat per buscar un joc directe amb les seves referències. Un joc on Alan Baró, més veterà que ningú, ha ofert una classe magistral al tall.

A 180 minuts ningú vol cometre errors que es paguin cars, més encara en una categoria tan igualada. La dificultat per generar ha donat més importància encara a les accions a pilota aturada. Precisament d'un servei de banda en llarg ha arribat l'ocasió més clara dels visitants a la primera part. Aroca ha tret una mà providencial a la rematada de cap de Vives per salvar els alt-empordanesos. El porter osonenc ha tornat a ser clau quan se l'ha necessitat per mantenir la igualada al descans.

La segona part ha començat amb una polèmica, i segurament, amb una errada arbitral d'Alins Rodríguez en contra del Peralada. Jaime no s'ha entès amb Vives, Solans ha arreplegat la pilota al límit de l'àrea petita i el porter l'ha fet caure. Emprenyada monumental de la parròquia local que, atònita, no entenia com el col·legiat no havia xiulat la pena màxima pel contacte. A més, Micaló ha tingut el primer per obrir la llauna ben sol al punt de penal a centrada de Palacios. L'arrencada era dels homes de Miquel Àngel Muñoz, més encara quan Romero ha tornat a crear perill amb la testa a la sortida d'un córner (53').

El Sant Andreu s'ha aproximat amb dos xuts desviats de Blasco i Josu al quart d'hora de joc de la segona. Els barcelonins han demanat la segona targeta groga de Romero llavors, ja que el central havia fet caure amb duresa a Fassani abans no finalitzés la jugada. El partit s'obria mentre arribaven els primers canvis de Molist per refrescar cames. Josu ha tornat a avisar Aroca amb un xut forçat no massa clar (74'). La persistència del jugador quadribarrat ha tingut el premi del gol al minut 81. Albertito ha deixat passar per sota les cames una passada d'Arranz perquè Josu definís amb calma al pal curt davant Aroca. Tant de mèrit d'un enganyant, com de l'altre per la pausa davant el porter. Un càstig massa gros per als mèrits del Peralada, que tot i fer un pas endavant buscant l'empat, haurà de remuntar a la tornada per passar ronda.

FITXA TÈCNICA

PERALADA: Aroca, Romero, Micaló (Espuña, m.87) , Pol Gómez, Gelmà (Dani Gómez, m.74), Adrià Méndez (Biel, m.87), Baró, Solans, Palacios, Nierga, Varese (Joan Tomàs, m.84).

SANT ANDREU: Jaime, Fassani (Arranz, m.70), Casti, Vives, Guzmán, Albertito (Aparicio, m.87), Carreón, Méndez, Iker (Maynau, m.58), Blasco i Josu.

ÀRBITRE: Alins Rodríguez. Va amonestar el local Romero i els visitants Maynau i Vives.

GOLS: 0-1, m.81: Josu.