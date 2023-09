Josep Lluís Blanco, guanyador de la Plata en els Europeus del 2006 i del Campionat d’Espanya l’any 2009 en la prova de 3.000 metres obstacles, ha portat la seva passió i dedicació envers l’atletisme a una nova etapa de la seva vida. Actualment, el lloretenc presideix el Club La Sansi, que des de l’any 2007 es dedica a l’organització d’esdeveniments esportius, com la Cursa dels Nassos i la de la Mercè de Barcelona. «He tingut la gran sort de poder viure a través de l’atletisme», explica Blanco sobre la seva trajectòria, qui amb quaranta-vuit anys encara no ha deixat d’entrenar: «Vaig batre el rècord d’Espanya en la categoria Màster de més de quaranta-cinc anys».

El campió lloretenc recorda els seus inicis d’una manera molt especial: «El Campionat Mundial juvenil del 1994 ho va canviar tot», Blanco narra com amb 19 anys va aconseguir la sisena posició en el Mundial Júnior celebrat a Lisboa, només superat per un altre europeu i quatre africans (els grans dominadors històrics de la competició). «Jo treballava fins aleshores de cambrer, però aquest resultat va fer que les marques i els patrocinadors es fixessin en mi i pogués dedicar-me en exclusivitat», l’atleta remarca que sense patrocinadors no es pot viure en aquest sector. Blanco, també reflexiona sobre la importància que han tingut els clubs on ha estat per assolir els seus èxits, l’esportista d’elit recorda amb molta estima el seu pas pel club gironí GEIEG: «Vaig quedar vuitè al Mundial del 2003 gràcies a ells». De la mateixa manera, afegeix que la feina de la Diputació de Girona és molt important: «És una de les Diputacions referència en el suport als joves esportistes», l’atleta agraeix d’aquesta manera «l’empenta» de l’organització governamental gironina quan va iniciar la seva brillant carrera esportiva.

El president de La Sansi parla amb especial estima del Campionat d’Espanya de Cross del 2006, un dels títols que més il·lusió li ha generat: «Tots sabíem que era l’últim Campionat d’Espanya de Cross curt i vaig tenir la sort de guanyar-lo». Així mateix, la competició prèviament mencionada del 2009 també l’acompanyarà per sempre: «Va ser a Barcelona, amb la meva família i els meus amics, va ser increïble». L’esportista, que es defineix com una persona «perseverant» i «lluitadora» afegeix orgullós que quan ho va aconseguir es va sentir realitzat, ja que feia tretze anys que arribava a les finals del 3.000 metres obstacles sense la recompensa esperada. Els adjectius amb els quals es qualifica adquireixen un significat més profund quan l’any 2010, un any després del seu recordat triomf, es veu envoltat en una polèmica de dopatge. Un cas que va portar a la justícia i que va guanyar: «Els meus advocats i jo vam lluitar molt perquè sabíem que aquella prova no era positiva». Aquella època va ser complicada per l’atleta gironí, però també li va servir per fer-se fort mentalment i per veure a qui tenia el seu costat: «Afortunadament, molts dels meus patrocinadors van confiar en mi».

D’altra banda, no només va haver d’enfortir l’aspecte mental, ja que l’esport d’elit passa factura a tothom: «Porto 33 anys fent 3.000 metres obstacles, una de les proves amb més impacte físic que hi ha, això m’ha comportat dues hèrnies a les cervicals». Tot i això, no es planteja deixar de fer el que l’apassiona: «Com a mínim corro 4 km al dia. La meva experiència vital m’ha ensenyat que el més important és ser constant».

Actualment, el referent esportiu està centrat en un nou projecte aprovat per la Comissió Europea: «Volem oferir esdeveniments esportius més sostenibles, innovadors, beneficiosos per a la salut i que fomentin de la inclusió social». El diumenge 17 de setembre a Lisboa, dins del Marc de la World Bike Tour, La Sansi, conjuntament amb altres tres organitzacions de Portugal, Sèrbia i Polònia, van començar la iniciativa europea. La presentació final del projecte la realitzarà el club gironí, el setembre del 2024 a una ciutat catalana, encara per definir. «L’ajuda de 60.000 euros concedida per la Comissió Europea servirà per crear una guia, que farà d’exemple a altres organitzadors internacionals» conclou Blanco sobre el seu propòsit actual.