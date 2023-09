L'Spar Girona supera al Barça i es planta a la final de la Lliga Catalana (89-68)

Res millor que una victòria per refer-se d'una derrota. Així ha sigut per a l'Spar Girona que després de perdre estrepitosament a Saragossa en el debut de lliga, s'ha refet guanyat al Barça CBS (89-68) en les semifinals de la Lliga Catalana. Les bones notícies s'han acumulat a l'equip, que també ha vist el retorn a les pistes d'Ainhoa López, ja refeta de la seva lesió. Tot plegat amb la nord-americana Morgan Bertsch, encara amb jet-lag, mirant-s'ho des de la banqueta. A la final de diumenge s’hi trobaran al Cadí La Seu que també va fer els deures derrotant al Talenom Boet Mataró (90-54) en la segona semifinal.

Barça i Spar Girona es tornaven a veure les cares en un partit de semifinals de Lliga Catalana i les gironines encara tenien al cap l'eliminació a Fontajau de la temporada passada. Les sensibles baixes de Paula Ginzo i Anna Cruz no han aturat l'ímpetu inicial del Barça que s'ha posat per davant amb un parcial inicial de 3 a 10 gràcies a l'encert exterior. Les jugadores de Laura Antoja han respost amb la dupla interior Tolo-Labuckiene, mentre Sandra Ygueravide s'inflava a fer assistències.

Després de remar durant els deu primers minuts, l'Spar Girona ha aprofitat el moment de desencert del Barça amb Kristina Rakovic carregada de faltes, per capgirar el marcador (23-22). L'equip d'Isaac Fernández ha quedat noquejat, fet que ha aprofitat l'Uni per agafar embranzida. El contacte s'ha incrementat i una de les primeres a notar-ho ha sigut Irene Broncano, la jove vinculada blaugrana s'ha endut un cop dur a l'esquena, però s'ha refet ràpidament per col·locar la mínima (29-30) en el marcador.

Les il·lusions del Barça han durat poc. Un parcial de 12-0 ha sigut com un punyal per al Barça, que patia massa per frenar la superioritat física d'un Spar Girona que, per la contra, cada vegada se sentia més còmode sobre el parquet amb Marianna Tolo (19 punts al descans) fent cistelles de tots els colors a sota el cèrcol i posant el llacet a un parcial escandalós (31 a 10) que pràcticament sentenciava el partit al descans (50-32).

Les gironines han mantingut l'statu quo al tercer quart i amb un coixí de vint punts la sagnia no s'ha aturat. Un nou parcial de 10 a 2 obligava Isaac Fernández a frenar la destrossa per intentar minimitzar l'hemorràgia. Amb tot dat i beneït, l'Spar Girona ha posat el llacet a la victòria i s'ha plantat a la final de la Lliga Catalana.