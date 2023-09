Les baixes condemnen les opcions de l'Spar a Saragossa (65-38)

A l'Spar Girona li falta temps. Li falten setmanes de preparació i jugadores. Les gironines, amb cinc baixes i dos partits de pretemporada, han visitat el Príncipe Felipe i han topat amb un tren de mercaderies que ha posat distància al segon quart (20 a 7) i ha rematat amb poca oposició (65-38). La competició no espera a ningú i menys encara si les rivals en el primer partit de temporada són, ni més ni menys, que les vigents campiones de la Copa de la Reina: el Casademont Saragossa. Un equip d'Eurolliga amb un bloc consolidat de l'any passat (Vega Gimeno, Leo Fiebich, Helena Oma, Mariona Ortiz, Serena Geldof) i amb incorporacions de luxe com Aleksa Gulbe o Tanaya Atkinson (la tercera màxima anotadora de la temporada passada amb 15,24 punts en la fase regular).

L'equip de Laura Antoja -que s'estrenava a la banqueta com a primera entrenadora- començava el duel per davant, però tot i enganxar a les manyes a contrapeu en un inici igualat (16-11) i desencertat, les jugadores de Carlos Cantero han despertat des del perímetre per marxar al descans dominant l'electrònic amb Helena Oma i Vega Gimeno desprenent confiança amb cada tir que llançaven.

Allò que no havia de passar, deixar-se anar i perdre el fil del partit, estava passant. La tasca a la segona part era gairebé missió impossible: remuntar 18 punts al Príncipe Felipe no és una cosa que es faci cada dia. El Saragossa, exultant, arribava a tot arreu en atac i en defensa. Les manyes anaven estirant el marcador a mesura que transcorrien els minuts davant el que s'estava convertint en un bany de sang (61-31).

L'Spar Girona arribava als darrers minuts de partit esperant que sonés la botzina final. A l'espera de la recuperació d'Ainhoa López, Magali Mendy i Irati Etxarri, així com de l'arribada de Morgan Bertsch i Kelsey Mitchell, al grup li tocarà passar pàgina i mirar endavant. Queda molta feina per fer i poc temps: les semifinals de la Lliga Catalana contra el Barça CBS són el divendres que ve (18.15 hores).