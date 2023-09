Salva Camps: "Estem treballant molt bé"

«Estem treballant molt bé cada dia». Ho ha repetit Salva Camps aquest matí, abans de marxar cap a Granada, diverses vegades en la prèvia del partit. El tècnic del Bàsquet Girona valora les victòries, és clar, aquests dos triomfs contra el València i el Gran Canària que tenen l’equip a dalt de tot de la classificació i que ja han posat en alerta els rivals, però més que això subratlla el com. La forma. El camí que ha dut els gironins fins aquí. «La clau és competir, i això ens ho permet entrenar bé cada dia. Els triomfs ajuden a que el que estem fent sigui més fàcil, l’assimilar conceptes, jugar amb aquest esforç en els entrenaments, ens permet traslladar-ho després als partits», deia el preparador.

Amb la baixa de Brown («tenim diversos condicionants per les lesions, juguem sense americans, quan en pots tenir dos»,ha recordat), i el dubte de Marcos, que s’ha d’operar per la fissura que té en un dit de la mà tot i que no es descarta que demà encara pugui jugar amb alguna protecció, el Girona es presenta a Granada. Un rival d‘allò que en diem «la seva lliga» malgrat que al final, i ja s’ha demostrat, ho són tots. Els andalusos estan en alerta. Perquè, com deia també avui el seu tècnic, Pablo Pin, necessiten treure’s «l’ansietat» de la primera victòria (acumulen dues derrotes) i al davant tindran un Girona que veu com «el rival més en forma» d‘aquest inici de lliga: «ara els està sortint tot i això a aquestes alçades crida l’atenció».

«Competir ens ha portat a guanyar el València i el Gran Canària. Hi haurà dies que competirem i no guanyarem, a València, de fet, va ser un final a cara o creu», reflexionava Salva Camps, conscient que el Granada «juga a casa i la seva intensitat defensiva serà alta, i la seva gent els empenyerà. Tot això augmenta la dificultat però hem d’anar a competir per arribar al final del partit amb opcions de guanyar».

Els andalusos, que es van salvar el curs passat en aquell agònic final de lliga en pugna amb el Betis, i que el Girona es va estalviar guanyant a Saragossa en la penúltima jornada, «és un bon equip, que s’ha reforçat bé amb homes com Cheatham, un excel·lent tirador de tres, i ha sigut capaç de renovar jugadors top a la lliga com Thomasson. També té homes com Felicio, que ha tornat de la lesió i et pot fer molt mal a la pintura, o Costa, en la posició de base. Pressionen la pilota, et posen les coses difícils amb la seva defensa agressiva, i sobretot, a fora, m’espero un partit complicat».

Camps, que insistia en valorar la feina de tot l’equip, ha parlat també de Sergi Martínez i Ike Iroegbu. Del jugador cedit pel Barça explicava que «ens ajudarà, és un jugador fet que ja porta moltes coses de sèrie». Sobre el base va apuntar que «està fent una bona feina, tot i que alguns conceptes li estan costant una mica. És un jugador vertical i directe en atac i l’ajudem perquè faci bé allò que faci bé quan el vam fitxar, i millori en allò que ha de millorar».

Avui en la prèvia del partit també va parlar el pivot hongarès Gyorgy Golomán, un dels reforços de l’estiu: «És una gran notícia que l’equip hagi començat tant bé. En Salva ens diu que entrenant com ho fem podem obtenir resultats, i així és. Ara bé, encara tenim marge de millora i treballarem dur per aconseguir-ho», ha apuntat abans de viatjar.

Pablo Pin (tècnic del Granada)

Salva Camps (tècnic del Girona)

