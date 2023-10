El capità que vol reenlairar el Cassà

El Cassà de la Selva va viure l’etapa gloriosa a Tercera Divisió, guanyant fins i tot al Barça B de Pep Guardiola, el 2007. Però l’estiu del 2010 el club va renunciar a la categoria i en va baixar dues de cop, a Regional Preferent. Actualment, està tocant fons, a Tercera Catalana, després de descendir-hi el maig passat. Però sigui a la categoria que sigui, la plantilla té una peça que sempre hi és. És Sergi Massegur Xirgu, el capità del Cassà que, amb 32 anys, inicia el 13è curs al primer equip. Però cal sumar-hi tota l’etapa de futbol base que incrementa la xifra a 26.

Quan era juvenil Massegur va fer la pretemporada en el darrer Cassà de Tercera Divisió i, el curs següent, ja a Regional Preferent, va ser titular. Ara, s’ha convertit en el 6è jugador que ha vestit més cops la samarreta blanc-i-blava, un total de 270. Es veu amb opcions d’atrapar el número 1, Josep Reverter, que en va disputar 399? «Fent càlculs necessitaria 3-4 temporades més. Però ja ho veurem, no és per un tema d’edat, sinó de prioritats, compatibilitat amb la feina, la recuperació física després dels partits...».

Massegur és de Llambilles, però resideix a Cassà i sempre hi ha fet vida. És gairebé un one club man. «Cassà per mi és casa, forma part de la meva rutina», confessa. En tota la seva carrera només ha marxat un any a jugar a fora, al Farners, a Primera Catalana, a la temporada 2018/19. Massegú recorda que «venia d’un cop dur de no pujar i volia provar de jugar a una categoria més. Però mai he tingut aspiracions de jugar a dalt. He tingut opcions de marxar altres cops, quan era jove i de sènior, però el meu pare em va inculcar que fes camí al Cassà; quan vaig sortir de juvenil sabia que el meu equip era el Cassà, ara això no succeeix».

El retorn a Segona Catalana

Massegur és el jugador més veterà de l’equip, que és colíder del grup 2 de Tercera Catalana amb set punts. Reconeix que a curt termini li agradaria retornar el Cassà a Segona Catalana, la categoria «on com a mínim ens mereixem estar».