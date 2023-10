Un triomf contra el Joventut el 3 de gener d’aquest any va representar per al Bàsquet Girona la quarta victòria de la temporada passada. Aquest curs les coses han començat molt millor, tant que aquesta nit es pot arribar a la xifra per la qual en la campanya anterior va caldre esperar tres mesos més. Guanyar el Tenerife, que arriba a Fontajau amb certes urgències després d’acreditar un 1-3 d’inici, situaria l’equip de Salva Camps amb un flamant 4-1 de balanç que regalaria molta tranquil·litat per seguir creixent. El tècnic té la baixa de Juani Marcos, operat d’una fractura en un dit de la mà, i que de moment és baixa indefinida.

Per primera vegada en aquesta arrencada de pel·lícula el Girona haurà de refer-se d’una ensopegada, la que va encaixar diumenge, també a Fontajau, contra el Madrid. Camps ha explicar ahir que l’equip ha fet «una bona setmana de treball» i que s’han centrat en corregir errors. L’entrenador insisteix que «hem de fer el nostre bàsquet i ser tant sòlids i consistents com sigui possible», més enllà de quin sigui el rival. Òbviamennt el del Tenerife «serà un partit complicat davant un molt bon rival, un equip que té jugadors amb moltíssima experiència en la lliga i que domina els temps del partit. És tot un repte intentar competir contra un rival així», va dir. Aquesta bona arrencada dels gironins no és cap casualitat, vistos els números que acrediten. El Girona és el segon equip de la lliga Endesa en valoració (102,75 per partit), punts (88,25) i assistències (21), el tercer en esmaixades (3,75), el quart en rebots ofensius (12 ,75), el cinquè en rebots totals (38), rebots defensius (25,25) i percentatges de tirs lliures (77,9) i triples (36,9). «El Tenerife és «probablement l’equip més dur de la lliga i el que juga amb més contacte», va dir Salva Camps. A més va dir que «ells arribaran amb la necessitat de guanyar, perquè els seus objectius a llarg termini són ambiciosos» i sumen tres derrotes en quatre jornades. Preguntat pel paper de Marcelinho Huertas en el bàndol canari, l’entrenador del Girona va indicar que «és un jugador especial per la trajectòria que té i pel nivell de jugador que és. Tots els equips de la lliga han provat de fer-li de tot per frenar-lo i sempre n’ha sortit airós». A l’hora de parlar de baixes, Camps només té la de Juani Marcos. Markel Brown podrà seguir fent camí d’adaptació ara que finalment ha pogut debutar a la lliga, i jugadors tocats com Èric Vila (té una fractura en un dit), també evolucionen bé i ahir el propi aler pivot gironí explicava que estaria a disposició i que se li havia rebaixat la molèstia. Vila, que també va comparèixer ahir, va valorar molt positivament els tres primers triomfs contra València, Gran Canària i Granada perquè segons ell «han donat confiança a l’equip en què s’està treballant bé i que aquesta és la línia a seguir. Sempre és més fàcil confiar en el que es fa si arriben victòries. I ara toca intentar fer una bona cara contra el Tenerife». En aquest sentit va apel·lar a l’esperit de Fontajau i al suport d’una afició que una jornada més omplirà el pavelló: «És molt difícil guanyar partits fora de casa a l’ACB, i per això cal intentar treure els màxims possibles a Fontajau», va dir. Del seu rendiment personal, Èric Vila va recordar que la temporada passada va ajudar-lo a «madurar, en paciència, sobretot, a entendre que la temporada és llarga i hi haurà moments millors i pitjors i que cal continuar treballant». El Tenerife arriba a Girona amb molts dels seus jugadors clau del curs passat (Huertas, Fitipaldo, Shermadini...) i el mateix tècnic, Txus Vidorreta.