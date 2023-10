El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha avisat el "madridisme sociològic" -un concepte que ell mateix va encunyar aquesta setmana per explicar el 'cas Negreira'- que la seva junta directiva tornarà a repetir "el millor Barça de la història" com, segons ha recordat, ja va passar en la seva primera etapa com a president.

En el discurs d'obertura de l'Assemblea General Ordinària de socis compromissaris que se celebra aquest dissabte telemàticament, Laporta ha reiterat que el club guanyarà el cas que investiga els 7,3 milions d'euros que el Barça va pagar a José María Enríquez Negreira i al seu fill entre els anys 2001 i 2018. "Aquest procediment judicial el guanyarem. El Barça sortirà absolt, no hem fet res del que se'ns acusa. Això acabarà amb una sentència que absoldrà el Futbol Club Barcelona. Tinc males notícies per al madridisme sociològic: repetirem el millor Barça de la història ", ha sentenciat el president. El màxim dirigent de l'entitat ha fet aquest discurs pocs dies després que el jutge del cas acordés investigar-lo en concloure que els pagaments a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) efectuats entre el 2008 i el 2010, durant el mandat anterior, no han prescrit perquè constitueixen un delicte de suborn continuat.