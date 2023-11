Les xarxes socials poden ser el paradís però també fer-te caure en un infern, i aquest darrer escenari és el que està vivint el Girona CH pel seu Instagram. Tot va començar per Sant Narcís, quan el club va anunciar que els havien hackejat el compte i havien perdut tota la informació històrica de fotos i esdeveniments. Els dos perfils nous que es van crear a posteriori van tenir la mateixa sort, bloquejats, i des del club s’està recopilant tota la informació possible, amb la col·laboració d’un grup d’experts informàtics, per treure’n l’aigua clara. Fins i tot, segons va explicar ahir el president Eduard Recio, es plantegen denunciar el cas als Mossos.

Recio no amaga els «maldecaps» que aquesta situació els està generant, per exemple, amb patrocinadors que per culpa del bloqueig no tenen la seva publicitat en aquesta xarxa social. «Per Sant Narcís, després de veure, amb sorpresa, que ens havia desaparegut el compte, vam escriure a Instagram i ens van dir que l’havien bloquejat per informació inadequada. No vam obtenir més informació. Ens van dir que féssim un compte nou (@gironaclubhoquei), però en menys d’una setmana també va acabar bloquejat», lamenta. Sense saber tampoc els motius, se’ls va convidar a crear el que s’anomena compte business, que està protegida a canvi del pagament d’una quota. Tampoc va servir per a res, aquesta solució del @gironach1940, bloquejat de la mateixa manera que els altres amb la diferència que ara s’activa i es desactiva. Ahir per exemple, per moments era accessible i, per altres, no.

El club té ara el cas «en mans d’experts informàtics, que investiguen què pot passar. No sabem quin és aquest contingut inadequat que ens bloqueja els comptes ni qui el penja. Instagram no dona explicacions i contactar-hi és molt complicat». Eduard Recio afegeix que «anirem als Mossos a posar una denuncia per veure si en podem treure l’aigua clara. Ara estem recollint informació, per demostrar que el NIF és nostre i que tenim el nom del club registrat». El Girona CH feia servir Instagram com a xarxa social de referència, per sobre de X (l’antic Twitter) i Facebook, el compte del qual no s’usa. Es calcula que el club hi tenia uns 4.000 seguidors.

Una de les coses que més sorprèn al Girona CH és que el perfil de la base que també està a Instagram no ha patit cap problema. Només el compte vinculat, principalment, als primers equips masculí i femení. «És un trasbals per a nosaltres i volem saber per què», sentencia el dirigent.