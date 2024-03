Dol al GEiEG i al món del rugbi gironí per la mort de Joaquim Planas, qui fou fundador, jugador, entrenador, delegat, membre de junta i cap de secció de rugbi del Grup. Quimet Planas, tal i com se'l coneixia, va morir ahir, 29 de febrer, als 80 anys. Planas va ser un dels pioners del rubi gironí, descobrint aquest esport mentre estudiava a la Universitat Laboral de Tarragona. Quan va tornar, el va portar amb ell a la seva ciutat i va convèncer a la Junta Directiva del GEiEG, que aleshores encapçalaven Emili Caula com a president, i Pere Franch com a cap de la comissió esportiva, per crear la secció. Planas, amb la complicitat del periodista Josep Vidal, va aconseguir que una trentena de joves anés tots els diumenges a entrenar. En Quimet va ser un dels promotors del partit de l'11 d'abril del 1971, entre el GEiEG i el Club Natació Barcelona, al camp de rugbi de la Devesa, que va suposar un impuls històric i el punt de partida del rugbi a Girona i al Grup. Per tot això i més, va rebre per part de l'entitat la insígnia d'or.

El president de l'entitat, Francesc Cayuela, destaca que "el rugbi forma part de l'ànima del GEiEG i els que el vivim de prop, sabem fins a quin punt aquest esport és molt més que això. Tots nosaltres devem molt a en Quim Planas. Ell, portant el rugbi a Girona i empenyent perquè la junta directiva del GEiEG cregués en aquest esport i es convertís en secció, va descobrir-nos un món de valors que va més enllà d'una disciplina esportiva". L'octubre del 2022 es varen celebrar els cinquanta anys de la secció de rugbi a Palau, en un acte emotiu en què es va reconèixer en Quimet Planas com a impulsor d'aquell partit fundacional de l'abril del 1971. La cerimònia de comiat es farà aquesta tarda (17h) a la basílica de Sant Feliu de Girona. Aquesta matinada ens ha deixat el nostre amic i company Quim Planas. Es va enamorar del rugby mentre estudiava a l'Universitat Laboral de Tarragona. Quan va tornar a Girona, la seva passió pel rugby era tan intensa que va impulsar la creació d'un club a la seva ciutat. pic.twitter.com/RoswmtSFc9 — RUGBI GEiEG (@geiegrugbi) 29 de febrero de 2024