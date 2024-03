El Garatge Plana Girona continua en zona de «play-out» tot i protagonitzar avui contra el Deportivo Liceo una actuació meritòria. De fet l’equip de Xavier Garcia Balda s'ha avançat per dos cops al marcador, tot i que això no ha acabat sent suficient per puntuar. Els gallecs, que amb la d’avui a Palau encadenen sis triomfs seguits, s'han valgut d’un «hat-trick» de Dava Torres per endur-se els tres punts de Girona. La victòria del Lleida, a més, deixa els de Garcia Balda tercers per la cua, amb només un punt de marge sobre el Rivas, penúltim que encara bo, ha perdut a Reus.

L'OK Lliga s'atura ara tres setmanes. El Garatge Plana Girona no tornarà a jugar fins el dia 23 a Caldes, i serà una autèntica final perquè el rival marca avui la salvació amb 5 punts més que els gironins. Una victòria donaria al Girona una glopada d'aire en la recta final de la fase regular. Perdre condemnaria gairebé de manera definitiva l'equip a intentar evitar el descens directe, sabent que al màxim que es pot aspirar és al «play-out». Tot i això el Garatge Plana Girona ofereix arguments per a l'esperança. Avui ha fet un gran treball defensiu contra un dels grans de la categoria i, per moment, ha semblat que la victòria es quedaria a Palau, sobretot amb els gols de Borja Ramon i Bogers. Els locals, tot i l'absència de Moi Aguirre, han plantat cara de valent. Els gironins han entrat als darrers deu minuts guanyant per 2-1, gràcies a l'efectivitat i a la seva bona línia defensiva, amb un Llaverola encertat sota els pals. Però encara quedava que acabés d'emergir la figura de Dava Torres per als visitants, que amb els seus gols als minuts 42 i 45 certificava el seu «ha trick» i culminava una remuntada que deixava el Garatge Plana sense puntuar.