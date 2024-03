Nou cas de violència al futbol regional. Aquesta vegada al partit de Tercera Catalana (grup 2) entre el Cassà i el Cristinenc, que es va disputar dissabte passat al Municipal de Cassà de la Selva i va acabar amb victòria per al conjunt local gràcies als gols de Jordi Boadas i Aitor Fernández (2-0). El jugador del Cassà Adrià González Notario va ser agredit per un rival del Cristinenc quan feia pocs minuts que l’encontre havia finalitzat.

Notario va rebre un cop de puny a l’ull esquerre i, en conseqüència, ha patit una fractura al pòmul. El davanter cassanenc, que arran de la forta commoció va caure a terra i va marejar-se, va ser traslladat en ambulància a un centre assistencial i tot seguit va presentar una denúncia davant la policia local de Cassà de la Selva, que va personar-se al camp de la localitat.

Durant el partit, ja hi va haver moments de tensió, però no va ser fins que l’àrbitre va xiular el final del partit que es va desencadenar tot. Segons va informar Cassà Digital, els jugadors i tècnics d’ambdós conjunts se saludaven quan, de sobte, un futbolista del Cristinenc va agredir per darrere Notario i li va clavar un cop de puny a l’ull esquerre. La resta d’assistents a l’encontre, tant del Cassà com del Cristinenc, van reaccionar ràpidament i van fer fora l’agressor del Municipal de Cassà.

Amb el duel acabat, el col·legiat González-Carrato Soriano es trobava fora del terreny de joc en aquell moment i, per tant, l’agressió a Notario no consta a l’acta. No obstant això, hi ha diverses proves i vídeos per testificar la trista acció que es va produir després del partit. El Cassà ho presentarà tot a la Federació Catalana de Futbol (FCF) perquè l’organisme pugui actuar en conseqüència. El club de Notario també donarà suport a les accions pertinents contra l’agressor.

Aquestes actituds no es poden tolerar en l’esport. Tot el suport al jugador víctima de l’agressió i a la @UDCassa. Això no pot ser! https://t.co/98mldRvivV — Pau Presas (@paupresas) 2 de marzo de 2024

A més a més, l’alcalde de Cassà de la Selva, Pau Presas, s’ha pronunciat en contra de la violència als camps de futbol. «Aquestes actituds no es poden tolerar en l’esport. Tot el suport al jugador víctima de l’agressió i a la UD Cassà. Això no pot ser!», va publicar Presas a les seves xarxes socials.