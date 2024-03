La final de l'Eurocup és a una gesta de distància per a l'Spar Girona, que aquesta tarda s'ha desfet en el darrer quart i ha perdut per 21 punts de diferència (81-60) contra el Besiktas. Un parcial de 25-7 en els últims deu minuts que ningú, ni des de la pista ni des de la banqueta, ha estat capaç d'aturar, ha deixat un dels objectius de la temporada en gairebé un impossible. Fontajau ha de ser un clam, dijous que ve, a pesar de tot, perquè el partit de tornada de les semifinals de l'Eurocup encara pot ser històric, per molt utòpic que sembli. S'ha d'intentar, no és ara moment de llençar la tovallola. Vint-i-un punts, un repte majúscul, però és que el premi també ho és, ser a la gran final.

A l'inici del darrer quart 'Uni era més viu que mai (56-53), però s'ha acabat desinflant en el pitjor moment. Ara l'Spar Girona crida a una remuntada que haurà de ser apoteòsica després de perdre el nord en els darrers minuts. L'equip de Roberto Íñiguez havia sobreviscut a Istanbul durant els tres primers quarts, contra un Besiktas que ha basat el seu joc en la base Evans i la immensa pivot Li, amb l'afegit que les gironines, amb la baixa de Tolo, no tenien cap 5 per poder-la defensar. Però al mal temps, bona cara, i si no hi eren ni l'australiana ni Nicholson, han emergit Magarity, Mendy i Bertsch. L'Uni ha hagut de salvar moments realment complicats (23-12, 37-27) però sempre ha aconseguit tornar a reduir la diferència per sota dels deu punts i, fins i tot, ha tancat el tercer quart només tres a sota (56-53). Fins que s'ha enfonsat en els darrers deu minuts.

El triple d'Evans i uns tirs lliures anotats per la mateixa base que representaven el 67-53 a poc més de sis minuts del final han obert un tram final de partit crític per a les gironines. Mendy ha fet un tir de tres (67-56) que aturava, per moments el cop i Íñiguez ha ordenat defensar a tota la pista. Un triple de Lazic a poc més de quatre minuts del final deixava un desavantatge de 16 (72-56) molt preocupant. Amb el partit gairebé perdut tocava intentar retallar tant com fos possible la diferència. No era una missió gens fàcil, i més amb un arbitratge cada vegada més surrealista i que va permetre, per exemple, 18 tirs lliures més a les turques. No hi ha hagut manera i no només no s'ha retallat res, sinó que encara s'ha fet més grossa la ferida.