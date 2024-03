El Rocambolesc crearà un gelat per celebrar el desè aniversari del Bàsquet Girona

El proper 16 de maig el Bàsquet Girona celebra el seu desè aniversari. D'aquella escola creada inicialment per Marc Gasol amb cinc equips masculins, s'ha passat avui a més de 450 nens i nenes, dos equips 3x3, un en cadira de rodes, un a Copa Catalunya i un sènior a l'ACB capaç d'omplir Fontajau cada quinze dies. Per commemorar l'efemèride el Girona ha preparat diverses activitats i una de les més llamineres és el gelat que a partir de mitjans d'abril es podrà trobar al Rocambolesc i que també es vendrà al pavelló els dies de partit. "Feia temps que teníem relació amb ells, ja des de l'etapa a la LEB Or, i se'ns va acudir que fer un gelat podria ser una bona iniciativa", ha explicat aquest migdia la CEO Stefi Batlle. D'altres propostes destacades seran la creació d'una samarreta commemorativa, que els jugadors lluiran el 14 d'abril coincidint amb la visita del Barça, i que tindrà una edició limitada, o la disputa la propera pretemporada d'un partit amistós contra un rival de primer nivell europeu.

"El club ha canviat molt des que va arrencar i encara tenim més idees i propostes que s'aniran concretant en el futur", ha assegurat Batlle. Les samarretes que portin els jugadors el dia del Barça també es podran adquirir com a peça única de col·leccionista. Abans d'aquell partit, la setmana que ve, coincidint amb la visita del Manresa, es sortejarà una mona, i per Temps de Flors el club farà accions de sostenibilitat per conscienciar la població de la necessitat d'estalviar l'aigua. Un dinar popular amb tots els integrants dels equips base, i l'homenatge a diverses persones relacionades amb el club coincidint amb la visita del Saragossa el 12 de maig, en el darrer partit de lliga regular, són les altres activitats que, de moment, s'han anunciat. "Durant aquests 10 anys hem incorporat molta gent a treballar al club. Hem fet que el bàsquet sigui una eina de transformació social i tenim molts projectes de futur més", ha subratllat Batlle.

Preguntada per un possible homenatge a Marc Gasol, que va anunciar la retirada oficialment el gener passat, la CEO del Bàsquet Girona ho ha desmarcat dels actes del desè aniversari. "De moment li retiren la samarreta a Memphis. Ja vam dir que aquí també es faria alguna cosa però encara no està definida, i no es contempla com una activitat de la commemoració", ha tancat Stefi Batlle. El Bàsquet Girona arribarà als 10 anys en ple procés de transformació en SAE, que tindrà com a únic soci l'expivot, president i fundador, gràcies a la injecció dels 2'4 milions d'euros exigits pel Consell Superior d'Esports com a capital social inicial.