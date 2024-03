Un penal i una expulsió matinera condemnen l’Escala contra la Pobla de Mafumet (0-1)

L’Escala ha perdut per la mínima (0-1) contra la Pobla en un partit marcat per l’expulsió de Calvete en el minut cinc. La derrota allunya els anxovers de la zona de promoció.

Dur revés per l’equip d’Aday Benítez. Els escalencs han hagut de remar a contravent ben d’hora. Torrents ha avançat de penal el filial del Nàstic en la mateixa acció que Calvete ha vist la vermella. Els del Nou Miramar no s'han arronsat i han tingut oportunitats per empatar l’enfrontament tot i la inferioritat. La falta de punteria ha acabat condemnant el conjunt local.