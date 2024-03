El Rally Costa Brava torna a ser l’epicentre de l’automobilisme

El Rally Motul Costa Brava ha tornat a ser l’epicentre del millor automobilisme històric europeu aquest cap de setmana. La setanta-dosena edició va finalitzar el dissabte a la nit al podi de Girona, després de dues etapes de competició pels trams d’asfalt més llegendaris de la demarcació. La prova ha tornat a batre el seu propi rècord, amb 247 equips inscrits i un ventall inigualable dels vehicles més mítics de la història dels ral·lis. El públic n’ha gaudit de valent als trams i també en el parc d’assistència de Fornells de la Selva, on s’ha viscut un gran ambient durant els dos dies de la cursa.

La victòria absoluta en Velocitat ha estat per a l’equip francés Julien Saunier i Marie Noëlle Ratier (Porsche 911 SC 3.0), que han dominat també la classificació del campionat europeu de punta a punta. Una actuació de gran mèrit, atès que aquesta era la primera participació en el Rally Motul Costa Brava tant del pilot com de la copilot.

Més de 20 nacionalitats

Amb una participació tan nombrosa, les xifres i els percentatges també han estat de rècord. Dels 247 inscrits, més de 150 eren estrangers, un 63% del total, de 20 nacionalitats diferents, incloent-hi els Estats Units, l’Argentina o Antigua i Barbuda. La dada fa palès que el Rally Costa Brava és una marca consolidada internacionalment que ajuda a promoure el turisme en temporada baixa a la demarcació de Girona.

També ha estat un bon impuls per al programa ‘#MotorDona’ promogut per Rally Classics. Enguany hi ha hagut 70 dones participants, un 15% del total, que arriba al 28% entre el total de copilots.