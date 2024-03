L'escalada als Jocs Olímpics de París 2024: el nou format, regles i tot el que cal saber

L’aposta dels Jocs Olímpics per l’escalada s’ha duplicat de manera literal. Si per a la seva estrena -els Jocs del 2020- el COI va recomanar a la federació internacional d'escalada combinar en una sola prova velocitat, boulder i dificultat, per a París 2024 -referendat després de l'èxit viscut a Tòquio- es deslligarà la velocitat de la de boulder i dificultat. D'aquesta manera, de dos ors olímpics es passarà a quatre i s’aprofundirà més en un esport en auge a tot el món.

A l'aficionat a l'escalada amb certs coneixements de competició li devia estranyar que per a la cita de Tòquio s'aglutinessin les tres disciplines de l'escalada esportiva: velocitat, boulder i dificultat. No obstant això, des del Comitè Olímpic Internacional volien acostar l'escalada al públic en general, amant de l'esport, i per això van recomanar a la International Federation of Sport Climbing que simplifiqués al màxim la seva disciplina combinant-ho tot en un. La idea primordial era anunciar al gran públic que l'escalada esportiva era olímpica. A partir d'aquí, ja es podria iniciar una certa culturització apuntant més al nínxol i al seu desenvolupament natural. Per això a París 2024 s'ha desdoblat la velocitat del boulder i dificultat.

Per als atletes escaladors, Tòquio 2020 va suposar un repte al fer un triatló d'escalada. Cada escalador està tan especialitzat en la prova i l'entrenament que aquesta històrica cita olímpica va provocar canvis en la seva preparació. A la cita que es va celebrar l'estiu del 2021, l'espanyol Alberto Ginés i l'eslovena Janja Garnbret van ser els més complets i els que van obtenir millor puntuació en total al final de les tres proves. Per a aquesta ocasió, al rocòdrom de Le Bourget, tot serà més normal.

¿En què consisteix cadascuna de les tres proves? Recordem que la competició de velocitat està separada de la de boulder i dificultat, que van combinades i el resultat final de la qual és la suma de les dues proves.

1 - Velocitat

La velocitat potser és la prova més espectacular per a l'espectador. Són els 100 metres llisos d'atletisme o els 50 metres de natació. En aquest cas són rondes eliminatòries d'un contra un enfilant-se per un mur de 15 metres d'alçada i 5 graus d'inclinació en menys de sis segons per als homes i menys de set segons per a les dones.

L'explosivitat i la precisió són les dues qualitats crucials per sortir-ne victoriós.

2a - Boulder

Sense corda i sota la pressió d'un temps limitat, els escaladors han de resoldre murs de 4,5 metres d'alçada en el mínim nombre d'intents possible.

L'objectiu és assolir el punt més alt possible a la paret. Cada cop que un moviment sigui validat, l'escalador sumarà punts i si falla se li restaran. La màxima puntuació són 200 punts.

La tècnica, l'esforç sostingut, la confiança i la mentalitat equilibrada perquè els nervis no apareguin en una situació límit són qualitats necessàries per conquerir el boulder.

2b - Dificultat

Davant de cada atleta s'aixeca una paret de més de 15 metres d'alçada amb unes preses i via que no han vist mai. El temps límit per escalar-la és de 6 minuts, de manera que la pressió no procedeix només dels rivals, sinó del rellotge.

Igual que el boulder, l'objectiu és assolir el punt més alt possible a la paret. Cada cop que un moviment sigui validat, l'escalador sumarà punts i si falla se li restaran. La màxima puntuació són 200 punts.

A les habilitats tècniques i físiques s’hi uneix la mental per resoldre cada pas de la millor manera possible i sense que els nervis afectin la seva ascensió.

Aquesta disgregació de competicions suposa no només una preparació més natural i habitual de cada atleta, sinó la incursió i una especialització més gran de l'aficionat en l'escalada esportiva. A París 2024 hi haurà el doble d’esdeveniments d’escalada esportiva i el nombre d’atletes augmentarà de 40 a 68 (14 per gènere per a velocitat i 20 per gènere per a la combinada). A més, l'explosivitat de la prova de velocitat és una cosa que no passa desapercebuda i serà un toc d'atenció per al públic en general. Molts espectadors només deuen haver vist ascensions tan vertiginoses per una paret en pel·lícules de Spiderman i ciència ficció…

Per a la cita olímpica ja hi ha classificats 30 atletes (després del Mundial de Berna del 2023 i les classificacions de cada continent) i queden per resoldre 38 places. De moment, cap espanyol té el bitllet assegurat, però entre maig i juny tindran lloc les Sèries de Classificació Olímpica, que es disputaran a Xangai (Xina) i Budapest (Hongria) i que repartiran 30 bitllets per a París (els vuit restants estan reservats per a les places denominades d'universalitat i per a escaladors francesos com a representants del país amfitrió). L'or olímpic Alberto Ginés, el subcampió del món de velocitat el 2021 Erik Nolla, la campiona i la subcampiona de la Copa d'Europa de velocitat el 2023, Leslie Romero i Carla Martínez, respectivament, són les millors cartes d'Espanya per ser a la capital francesa aquest estiu.

HORARIS DE L'ESCALADA A PARÍS 2024 (El programa podria variar. Horari CET)

Dilluns, 5 d'agost - Le Bourget

10:00-14:00 hores:

Boulder: semifinal masculina

Velocitat: classificació femenina

Dimarts, 6 d'agost - Le Bourget

10:00-14:00 hores:

Boulder: semifinal femenina

Velocitat: classificació masculina

Dimecres, 7 d'agost - Le Bourget

10:00-13:15 hores:

Dificultat: semifinal masculina

Velocitat: final femenina

Dijous, 8 d'agost - Le Bourget

10:00-13:15 hores:

Dificultat: semifinal femenina

Velocitat: final masculina

Divendres, 9 d'agost - Le Bourget

10:15-13:20 hores:

Boulder i dificultat: final masculina

Dissabte, 10 d'agost - Le Bourget

10:15-13:20 hores:

Boulder i dificultat: final femenina.