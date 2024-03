Siren Diao: La perla altempordanesa que somia triomfar al «calcio»

A poc a poc i bona lletra. Aquesta màxima és la que ha seguit tota la vida Siren Diao (Castelló d’Empúries, 2005) i que l’ha dut a tocar amb la punta dels dits el futbol professional. En una entrevista al novembre a l’Empordà, del mateix grup editorial que Diari de Girona, el davanter, que aleshores jugava al planter de l’Hellas Verona, confessava que quan el va cridar la selecció espanyola «no s’ho creia». «Mai havia anat a cap selecció». D’allò ja en fa quatre mesos i Diao s’ha convertit en un habitual a les llistes de la sub19. La vida de Diao també ha canviat. Aquest mercat d’hivern ha signat per l’Atalanta amb qui ja ha anat convocat un parell de vegades amb el primer equip. Això sí, a davant encara hi té El Bilal Touré i Scamacca i haurà de tenir paciència mentre s’atipa a fer gols amb el segon filial, el Primavera (deu en quinze partits) i, sobretot, amb el filial sub23, que competeix a la Serie C, l’equivalent a la Primera RFEF.

Siren Diao, amb la samarreta de la selecció espanyola / L'Empordà

Amb dinou anys acabats de fer, la progressió de Diao sembla no tenir aturador. Amb passat al planter de l’Esplais, Figueres, Girona, l’Escala i Llagostera, Diao va aterrar a Verona i les bones actuacions al planter del conjunt vènet van cridar l’atenció dels tècnics de la Federació Espanyola, que no van dubtar a convocar-lo al novembre pel Minitorneig de classificació pel Campionat d’Europa, a Tbilis. De moment ja suma cinc internacionalitats i dos gols, comptant els minuts que va tenir dissabte passat en la victòria contra Kosovo (1-2). Avui (12:00), Diao disputarà a Àustria el tercer partit declassificació per l’Eurocopa sub19.

Mentrestant, a Bèrgam es freguen les mans conscients que tenen un diamant en brut. Amb l’Atalanta comença a ensenyar la capacitat golejadora que va mostrar a Verona, on va fer cinc gols en set partits amb l’equip sub17, divuit gols en vint-i-cinc partits amb el sub18 i dotze més al Campionat Primavera fins que aquesta temporada en duia deu en quinze amb el filial abans d’aterrar a Bèrgam. L’operació per la seva arribada a l’Atalanta aquest gener va ser curiosa. L’arribada del director esportiu Tony D’Amico a l’Atalanta procedent precisament del Verona va fer que llancés la xarxa al seu exclub. D’allà es va endur el central suec Isak Hien per uns deu milions d’euros en una operació en la qual D’Amico hi va voler incloure Diao, que va ser valorat en una mica més d’un milió.

Amb només dinou anys, Diao és jove i s’ha de polir, i tant que sí, però la qualitat i les condicions, i la humilitat per anar a poc a poc i no oblidar d’on ve, aquest xicot de Castelló d’Empúries, les té. Recordin el seu nom.