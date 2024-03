Tres gironins assistiran a l'homenatge a Marc Gasol a Memphis gràcies a 3.300 € en donatius

Objectiu complert, i amb les expectatives més que superades, a més a més. La campanya de micromecentage que els impulsors del podcast de bàsquet Soterrani 35 van iniciar fa unes setmanes a Verkami els ha permès recaptar 3.300 euros en donatius i, d’aquesta manera, tres dels seus integrants podran viatjar la setmana que ve a Memphis per assistir a l’acte de retirada de la samarreta de Marc Gasol per part dels Grizzlies. Allò que se’n diu un somni fet realitat per a aquests malalts del bàsquet que, en igual mesura, idolatren el president i fundador del Bàsquet Girona. Volien donar la visió «gironina» de l’acte i ho faran.

Gasol va anunciar a finals de gener la seva retirada de manera oficial, que ja era oficiosa des que es va veure que no començava la temporada i anaven passant les setmanes sense notícies d’un possible retorn a la pista. Poc després els Grizzlies, el seu primer equip a l’NBA, després de deixar l’Akasvayu Girona, van anunciar que li retirarien la samarreta el pròxim 6 d’abril. D’aquesta manera, el dorsal «33» de Marc penjarà en el sostre del FedExForum de Memphis com a homenatge a una espectacular carrera en aquell equip. L’acte està programat a partir de les 19h, les 02h de la matinada a Catalunya de la matinada de dissabte 6 a diumenge 7 d’abril. «Si podem a les 22h de casa nostra, que serien les 15h d’allà, mirarem d’estar al pavelló per començar a oferir contingut», explica Recasens.

Han tancat el cercle i, a més, de manera especial perquè fins i tot els diners rebuts gràcies als donatius de 73 persones han sumat 3.300 euros. «Sembla fet expressament, que hi hagi un 33, que és el número d’en Marc, també en aquesta xifra», assegura un dels integrants del grup. La donació mínima era de 10 euros i la màxima rebuda de 200. En aquest darrer capítol s’hi van apuntar 4 empreses que rebran un sopar per a dues persones a El Doll, dues samarretes commemoratives, i veure la seva marca publicitada al logo corporatiu del podcast. Viatgen Recasens, Josué Juan i Urban per una petita quantitat que hauran d’afegir als 3.300 euros aconseguits. Rafa Sin i Martí Cano ho hauran de seguir des de casa.

«Sincerament ens ha sorprés moltíssim la resposta que hem rebut. Nosaltres, quan vam iniciar això, ens pensàvem que poder-hi anar una sola persona seria un èxit brutal. No tenim paraules, n’hi anirem tres. Serem els representants dels abonats del Bàsquet Girona perquè ells són els qui ens hi duran gràcies a les aportacions que han fet, ells són els que segueixen el nostre programa», assenyala Guillem Recasens. A més subratlla que «és molt romàntic» que en la xifra recaptada hi hagi un 33.

L’expedició marxa cap els Estats Units el proper divendres 5 d’abril des de Barcelona. Aterraran a Dallas i d’allà completaran el viatge fins a Memphis, on passaran la nit. L’endemà ja serà el dia de l’homenatge. Aquell dia els Grizzlies s’enfrontaran a Philadelphia i en aquell marc es farà la retirada de la samarreta de Marc Gasol.

Per al grup de gironins que serà a Memphis poder assistir a l’acte «representa com una continuació del vídeo que va fer en Marc com a comiat. Ell deia que era el moment que ho celebrin els altres. A ell però, encara n’hi queden dues, de celebracions, la retirada de la samarreta a Memphis i la que s’ha de fer a Girona. Poder viure aquests dos moments de final de carrera serà molt especial per a nosaltres». Recasens afegeix: «encara no se sap res de què passarà a Girona. Hi havia una data que seria ideal, la de la visita del Barça a Fontajau el proper 14 d’abril, però ningú n’ha dit res. Aquell dia hi hauria els dos llocs on ha jugat a l’ACB, amics seus com Ricky Rubio i companyia, i seria el moment ideal».

Aquesta temporada, precisament, es compliran a més a més els 10 primers anys de vida del Bàsquet Girona, club que Gasol va fundar el 2014 i del qual en serà el propietari únic quan culmini el procés de transformació en SAE en les properes setmanes. Coincidint amb la visita del Barça el Girona va anunciar fa uns dies que jugarà amb una samarreta commemorativa de l’efemèride que també tindrà una edició limitada per a col·leccionistes. Del possible homenatge no se’n sap res.

