Demanen nou anys de presó a Dimitri Piterman per apropiació i falsedat comptable a l'Alabès

La Fiscalia ha sol·licitat una pena de nou anys de presó per a l'expresident del Racing de Santander Dimitri Piterman per un delicte continuat d'apropiació indeguda i tres de falsedat comptable en la seva etapa al capdavant de la Sociedad Deportivo Alavés..

El ministeri públic imputa també aquests il·lícits a l'exdona de l'ucraïnès i a un altre empresari involucrat en la gestió del club basc, segons el seu escrit d'acusació per aquests fets, que seran jutjats del 8 al 12 d'abril en l'Audiència Provincial d'Àlaba.

En concret, demana a cadascun d'ells cinc anys i mig de presó i inhabilitació per a càrrec d'administració en mercantils i multa de 1.500 euros per un delicte continuat d'apropiació indeguda. Subsidiàriament, interessa que siguin condemnats per administració deslleial a quatre anys.

I per la falsedat comptable reclama un any i mig de presó i inhabilitació -a raó de sis mesos per cada il·lícit-, així com també el pagament de les costes processals per aquesta causa i que indemnitzin a l'Alabès en la quantitat que es determini en sentència.

Segons l'escrit provisional de la Fiscalia, Piterman va adquirir l'Alabès el 2004 -un any després d'haver comprat el Racing- i al juliol va passar a ser president i conseller delegat de la societat esportiva basca.

Del Consell d'Administració formava part, com a secretària i vicepresidenta, la seva llavors dona -en parador desconegut en el moment d'acusar la Fiscalia- i mesos després va nomenar també el tercer acusat, José Nereo Ruiz, conseller d'aquest òrgan, que es va mantenir fins a juliol de 2007.

Sobre la base dels seus càrrecs socials i actuant "en el seu propi benefici", els dos empresaris es van apoderar de fons de l'Alabès, al qual van causar un perjudici econòmic "greu", per més de 3,1 milions d'euros.

Hotels de cinc estrelles i viatges

I és que durant els tres anys que van ser consellers, els acusats es van allotjar sense justificació esportiva en un hotel de 5 estrelles de Vitòria, en el qual van allotjar també a personal vinculat a tots dos, abonant l'import de les despeses amb fons del club (278.184 euros).

A més, l'expresident de la societat esportiva va abonar, entre juliol de 2005 i setembre de 2006 amb diners de l'entitat, més de 49.200 euros a una agència per viatges i estades "personals".

En concret, factures per bitllets d'avió en classe bussines per a anar i tornar de Bilbao a San Francisco amb escales a Londres i París, per volar de la capital biscaïna a la francesa, tornar des de Tenerife, i viatjar de Santander a Barcelona, Madrid i Palma, on es van abonar despeses d'allotjament en un luxós hotel.

D'acord amb la Fiscalia, els dos processaments van tractar d'"ocultar aquest apoderament" mitjançant una factura de 50.000 euros emesa per una empresa domiciliada al Regne Unit, que van aportar com a suposada compensació a les despeses de viatge sufragats pel club, però "sense connexió ni justificació".

En tres anys, es van apoderar de fons del club per import de 2,3 milions, emetent factures des d'empreses vinculades a ells però sense cap suport contractual que les justifiqués, set d'elles per mitjà d'una entitat de la qual era administrador Piterman i que sumaven més d'un milió.

També es van comptabilitzar 33 girs a través d'una societat administrada per Nereo per valor superior als 600.000 euros. Aquest últim, a través de les empreses de seguretat que contractava, va facturar a l'Alabès gairebé 52.000 euros per servei de personal que es va prestar en el domicili de Piterman i la seva família, i que es va pagar amb fons del club.

Tots dos acusats, amb intenció d'obtenir un enriquiment patrimonial il·lícit, van acordar amb una mercantil cancel·lar un deute per més de 69.000 euros de la qual era creditor el club a canvi de rebre material audiovisual en un hotel que Piterman tenia a Palamós.

Aquest últim també va obrir a una oficina bancària de Palamós un compte a nom de l'Alabès que va estar operatiu fins a abril de 2007 i en el qual s'operava de manera "opaca" la comptabilitat i control de la societat esportiva.

I els dos, en perjudici dels fons socials que administraven van abonar gairebé 194.000 euros mitjançant pagaments per caixa sobre la base de factures amb dades fiscals "inexactes, de data posterior, amb preu global" i sense que els serveis en qüestió fossin "prestats" a l'Alabès.

També van realitzar aportacions de fons de l'equip sense suport documental a un altre club de futbol sala per gairebé 150.000 euros, i per a "ocultar el seu il·lícit benefici" i la situació financera "real" de l'Alabès quan eren consellers, no van dur a terme la comptabilitat obligatòria ni van presentar o van legalitzar els llibres comptables el 2004, 2005 i 2006.