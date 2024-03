La festa del MIC coronarà els últims campions

La 22ª edició del torneig internacional de futbol base MICFootball (MIC - Mediterranean International Cup) va conèixer els seus primers campions.

L'Estadi de Vilatenim de Figueres i l'Estadi Municipal Palamós - Costa Brava es van repartir les primeres set finals. Els guanyadors van ser el Vila-real CF (U19 juvenil) que va superar el Girona (0-1), CD Fontsanta Fatjó (F19 juvenil - Cadet Femení) va vèncer a la Selecció Andorrana (0-2), Atlético de Madrid (U15 cadet) va guanyar (1-0) al Vila-real FC, FC Andorra (U13 Infantil) va superar al Milan (0-2), FC Barcelona (U12A Aleví i U12B Aleví) van guanyar els dos als penals 6 a 7 al Reial Madrid i 2 a 0 a l’Espanyol i, FC Taina Sabadell (MIC Integra) va vèncer, també als penals 1 a 2 a l’Espanyol. Durant tota la tarda, els dos estadis van congregar més de 8.500 espectadors. El quadre de campions es completarà, amb la disputa de la darrera jornada del torneig, que reunirà a Palamós les finals de les tres categories restants: U14 infantil a les 10:00 h (RCD Espanyol - FC Andorra), U16 cadet a les 11:15 h (Girona FC - FC Barcelona) i U18 juvenil a les 12:30 h (Olympique de Marseille - FC Andorra).

A Vilatenim, entre altres autoritats, va assistir Jordi Masquef, alcalde de Figueres i diputat d'Esports de la Diputació de Girona, i Anna Julià, representant Territorial de l'Esport a Girona. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, va estar present a les finals de l'estadi palamosí.

En la final gironina en el qual estava en joc el títol de la categoria U19, va haver-hi emoció fins al xiulet final. Victòria del Villarreal CF (0-1) gràcies a un gol aconseguit a la primera meitat, el Girona FC va insistir fins al final buscant un empat que mai va arribar.

Va marcar el conjunt de La Plana al minut 21 mitjançant Alejandro Nacher, que va ser més ràpid que cap rival a l'hora de collir una pilota morta després que impactés al pal de la porteria defensada per Jordi Danso. Fins aleshores, va haver-hi molt de respecte entre tots dos equips i poques arribades a l'àrea rival, però a partir de 0-1 els gironins van posar una marxa més i es van acostar amb cert perill. Abans del descans van gaudir d'una triple ocasió, però la defensa, molt ben col·locada, va evitar l'empat. Al segon acte es va repetir aquesta tònica i el Girona va buscar el gol amb insistència. Va gaudir d'una falta indirecta a l'interior de l'àrea que no va saber transformar i al darrer minut, el porter va pujar en dues ocasions a rematar dos córners, encara que el marcador no es va moure.

Després de superar la fase de grups amb un ple de victòries, el Vila-real CF va necessitar els penals per eliminar el Global Màlaga a vuitens de final, va guanyar a l'European Soccer a quarts i a semifinals també va necessitar els llançaments des dels onze metres per deixar fora l'Sporting Badalona. Ha sigut el tercer màxim golejador de la categoria, amb 12 dianes.