Marc Gasol i el seu dorsal '33', eterns a Memphis

Amb l'arribada de Pau Gasol als Grizzlies en 2001, tota la família es va mudar a Memphis. Marc va arribar sent el germà. Un noi gros, de somriure tímid i al qual no se li donava malament això del bàsquet, encara que pocs l'imaginaven triomfant a l'NBA. Forjant el seu propi camí, lluny de l'ombra de Pau, Marc Gasol es va acabar convertint en l'estendard dels millors anys de la franquícia de l'os grizzly; el líder imprescindible per a transformar una franquícia sense cultura NBA en un equip rocós, treballador i amb la mentalitat competitiva de Gasol. Un equip amb identitat. Memphis és Marc, Marc és Memphis. I la samarreta de Marc Gasol serà eterna en el pavelló dels Grizzlies a partir d'aquest dissabte.

Dos anys després que Los Angeles Lakers retiressin la samarreta de Pau, ha arribat el torn de Marc, després d'anunciar la seva retirada al gener. El dorsal 33 es converteix així en el tercer número retirat en la història de la franquícia de Memphis, unint-se al número 50 i al 9 dels seus companys Zach Randolph i Tony Allen; a l'espera de Mike Conley, encara en actiu. L'anell de campió de l'NBA li va arribar al pivot de Sant Boi amb els Toronto Raptors, però el seu vincle amb Memphis va més enllà.

La gran època 'Grizzlie'

El mitjà dels Gasol ha deixat empremta allà on ha estat, i 11 temporades en l'estat de Tennessee (2008-19) donen per a molt, perquè no s'entenen els èxits i la transformació de la franquícia sense la seva figura. Els Grizzlies, de recent creació, van passar de ser una franquícia sense tot just cultura baloncestística i un pavelló semibuit a un equip amb personalitat i que va viure la seva millor època (també va ser clau en això Pau Gasol).

Set temporades consecutives disputant playoffs, primera victòria en una posttemporada, unes finals de conferència (2013) i un lideratge de Marc traduït en estadístiques - líder històric en minuts de joc, tirs de camp anotats, rebots... - i en els denominats intangibles, una mentalitat guanyadora i una intel·ligència baloncestística privilegiada. El català també va ser nomenat millor defensor de l'any (2013) i tres vegades All-Star; per a la posteritat el salt contra el seu germà Pau.

Construir el seu propi camí

El vincle de Marc amb la ciutat va començar a l'escola de Lausanne, aclimatant-se a l'idioma i la cultura estatunidenca a través de la pilota i escoltant rap autòcton com el 'Chickenhead' de Project Pat. Va fer una mitjana de 27,5 punts i 12,5 rebots en la seva segona temporada, però no va voler fer el salt universitari. Volia construir el seu propi camí, ser ell mateix, amb la seva manera de ser i veure les coses, així que va tornar a Barcelona.

Al Barça va arribar un Marc amb talent i intel·ligència, però també amb sobrepès i limitacions físiques que no li permetien enlairar. Així i tot, aprofitava el temps: "Vaig gaudir mirant i aprenent i quedant-me amb els detalls necessaris per a guanyar. Observar i comprendre és important, i soc bo en això", recorda el pivot en el documental 'Marc Gasol: Memphis Made'.

Girona, un lloc especial

Va ser a Girona - ciutat que, com Memphis, no oblidaria; president ara del Bàsquet Girona - on va arribar la seva explosió. Amb el Akasvayu es va destapar, dominant la competició en el seu segon any (MVP de l'ACB). Això li va catapultar a l'NBA, on havia estat en el "draft" pels Lakers en la segona ronda. Pau, en aquells moments jugador franquícia dels Memphis, va intentar ajuntar-se amb el seu germà, disposat fins i tot a pagar el traspàs amb part del seu salari.

La insistència de Pau va acabar convencent als Grizzlies per a fitxar a Marc, encara que amb un intercanvi inesperat, Pau era traspassat a Lakers. Ningú va entendre aquest moviment. "Gasol a canvi de què?", es preguntava la premsa local. Començava la reconstrucció de l'equip.

Com rookie, Marc va fer una bona temporada, era clar que hi havia potencial, però reconstruir-se implicava derrotes i ell no ho suportava. Volia i necessitava guanyar. Llavors va arribar Lionel Hollins, l'entrenador que els va canviar la mentalitat. "Em va recordar molt a Pesic, la seva serietat, els valors de l'equip, la qual cosa li demanava a cada jugador... era molt familiar", descriu Gasol.

"Ens complementàvem molt bé i connectem molt per la nostra generosa manera de jugar. Ell era l'impetuós, a vegades explotava, i jo era molt calmat i li ho transmetia", expressa el base Mike Conley. Al costat de Conley i Zach Randolph, que es va unir poc després, van formar un Big Three especial - salpebrat amb Tony Allen i complidors soldats per a la causa - que va abraçar la cultura del 'Grit and Grind'; el coratge i el treball dur. La històrica victòria davant els Spurs en 2011 per a arribar a semifinals de conferència va establir les bases d'aquesta cultura de defensa fèrria.

Gen competitiu

El canvi físic de Marc Gasol - una dieta estricta i vegetariana - i la necessitat ofensiva de l'equip va elevar el seu joc. Va passar d'un Marc algo gros, a un Marc robust i intimidant. "Va passar de ser un pivot de nivell mitjà a un de nivell alt. Ja era un facilitador i molt bo, però va començar a anotar, rebotar i a guanyar confiança en el seu joc, convertint-se en un dels líders de l'equip en punts i rebots i sent All-Star", explica l'entrenador Hollins.

Marc es va multiplicar en atac, va guanyar precisió des del perímetre i va començar a liderar les accions ofensives de l'equip, convertint-se en el millor pivot passador i organitzador del moment, el precursor de Nikola Jokic. El motor de l'equip, sempre amb la jugada al cap.

"Si sentia que els altres no estaven al seu nivell, ho feia saber. Volia guanyar costés el que costés i a vegades li havia de dir, escolta Marc, no tots tenen la intel·ligència que tu tens", relata el seu excompany Tayshaun Prince. Un jugador amb una fam de victòries voraç. "Per què creus que eres tan bon defensor? Principalment, perquè no m'agrada perdre", assegura.

"Un Memphian és treballador, no necessita el reconeixement de tots per a fer el seu treball el millor que pot i al mateix temps algú pròxim, amable amb tots els altres que té empatia per altres persones i molt hospitalari", diu Marc Gasol. Sense voler-ho, s'estava descrivint a si mateix. Sempre implicat allà on va estar, també solidari fora de la pista. Un Memphian més, però no un qualsevol, perquè el seu nom serà etern en el pavelló de la ciutat estatunidenca.