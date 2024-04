L'Escala, frenat i sense play-off a Badalona (1-0)

L'Escala ha perdut una oportunitat d'or per situar-se en zona de play-off a Segona Federació. Els d'Aday Benítez han perdut per la mínima contra el Badalona en un duel directe per la promoció. Els anxovers queden a un punt de l'última plaça que dona accés a disputar les eliminatòries d'ascens.

El repte que tenia l'Escala contra el Badalona era igual d'estimulant que difícil. Una victòria situava els del Nou Miramar a play-off, l'apropava a només un punt dels badalonins i els permetia somiar fins i tot a optar a la cinquena posició. Un botí que hauria sigut molt gros. Els locals han estat els primers de crear perill, però Ferretti ha estat atent per treure una bona mà. El conjunt alt-empordanès ha fet algun tímid intent de marcar, però el partit era igualat i sense ocasions clares.

El duel s'ha desencallat a favor del conjunt de Gerard Albadalejo a pilota aturada. Batanero ha servit el córner i Estellés ha culminat amb gol el servei de cantonada (78'). L'Escala ha fregat l'empat immediatament, però Craviotto ha evitat la diana d'Iker. Amb més cor que perill, els escalencs han vist com se'ls escapaven els tres punts i s'acabava la ratxa de dos partits guanyant.