L'Olot demostra perquè és el líder (4-0)

L'Olot vol proclamar-se campió com més aviat millor i va amb la directa posada. Els de Pedro Dólera han golejat 4 a 0 a la Rapitenca en un partit que havien sentenciat amb tres dianes en la primera mitja hora de joc. Els garrotxins mantenen el marge de dotze punts amb l'Hospitalet quan només en queden divuit per disputar.

Per la via ràpida i sense deixar cap mena de marge a la sorpresa. L'Olot ha sortit disparat dels vestidors i ha empetitit la Rapitenca al Municipal. El conjunt volcànic s'ha avançat amb una diana de Juvi a passada de Blázquez (1'). Perone ha donat continuïtat al vendaval ofensiu amb una diana just després (2'). El central ha caçat una centrada de Barnils per fer el segon. El brasiler hauria pogut fer el tercer, però la defensa ha salvat la diana sota pals.

La reacció dels montsianencs ha avisat els olotins que el partit no estava tancat. Mario ha enviat un xut al pal i Titi ha topat amb Mou, si bé Juvi hauria pogut tornar a veure porteria. D'ocasions, no n'han faltat en el primer temps i Marc Mas no es podria perdre la festa. El selvatà no ha perdonat una passada de Pedro dins l'àrea per fer el tercer (28'). El duel quedava liquidat amb més de seixanta per disputar.

El perill local no ha cessat i Mas, encara a la primera part, i Maynau a la segona, haurien pogut engreixar la golejada. A les acaballes Ufano ha posat la cirereta al pastís amb una bona jugada personal. Festa total a l'estadi. El títol i l'ascens són un pas més a prop.