Madrid i City ho deixen tot per a la tornada després d’un duel brillant (3-3)

Per segon any consecutiu, l’Etihad Stadium resoldrà un duel majestuós entre el Reial Madrid i el Manchester City, que van intercanviar remuntades al Santiago Bernabéu en un gran espectacle futbolístic (3-3), que va salvar l’èpica madridista després de la demostració de poder sense Kevin De Bruyne del vigent campió.

Va alçar el vol en la seva competició fetitxe una vegada més el Reial Madrid amb una determinació envejada pels seus rivals. Fins a dues vegades per viatjar a Manchester amb opcions. Reaccionant als cops amb la fermesa del que se sent rei de la competició. Confiat en les seves virtuts per enterrar els errors.

L’ambient de nit màgica del Santiago Bernabéu va patir un doble cop en els primers compassos. Als 39 segons era castigat amb groga per la seva primera entrada Tchouaméni. Les males notícies es van ampliar en un doble error de Lunin. Confiat davant la llunyania de la falta no va demanar més presència que un company a la barrera. Mal col·locat. Bernardo Silva va acceptar la invitació, va provar sort i es va trobar amb la reacció tardana del porter.

Els blancs van saber reaccionar i els va somriure la sort quan Camavinga va xutar amb desvergonyiment des de fora de l’àrea i un rebuig de Rubén Dias es convertia en impossible per a Ortega. L’èxtasi del madridisme va reaparèixer amb Rodrygo, que va fer el 2-1 al minut 14. Aquest va ser el millor moment del Madrid, que va perdonar algunes ocasions.

A la represa, el City va prendre la iniciativa, cosa que es va traduir en dos grans gols de Foden i Gvardiol, però quan semblava que la victòria seria seva, Valverde va fer el gol de l’empat definitiu després d’una centrada de Vinicius.

Empat a Londres

Per altra banda, en la nit europea més important en més d’una dècada, l’Arsenal es va sobreposar a les pors i als vells fantasmes de Harry Kane -que va marcar de penal- per escapar amb un empat del primer duel contra el Bayern de Munic (2-2).