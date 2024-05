L’Escala necessita guanyar el Prat per continuar somiant amb el «play-off»

Amb l’Olot ja prenent mides a la Segona RFEF de cares a la temporada vinent i el Peralada maleint-se els ossos després de veure com dos gols en l’afegit en els dos últims partits el deixaven virtualment fora de la lluita per la promoció, l’atenció a Tercera RFEF se centra ara en les possibilitats de l’Escala d’entrar al play-off i veure si el Girona B esquiva definitivament els descensos compensats.

La Federació ha unificat la penúltima jornada en què tots els partits es disputaran aquest migdia (2/4 d’una) i on l’Escala confia allargar l’emoció. La lluita pel cinquè lloc viurà dos partits claus. D’una banda, l’Escala, setè amb 45 punts, rep el Prat, sisè també amb 45, al Nou Miramar. El club altempordanès, que té la baixa de Peter sancionat, ha fet una crida a omplir l’estadi en un partit on la victòria és imprescindible per continuar amb l’esperança. A banda de superar els potablava, que arriben sense Héctor, Pino i Julen sancionats, els d’Aday Benítez necessiten també que el Tona, cinquè amb 47 punts falli contra el Reus, vuitè amb 44 i que també somia amb el play-off. L’average particular entre l’Escala i el Tona és favorable als osonencs, per tant, els gironins han d’esperar una ensopegada contrària o bé avui o bé en la darrera jornada. En l’últim partit del curs, l’Escala visitarà la Rapitenca, que pot estar ja descendida, i el Tona rebrà el Vilassar de Mar, que possiblement tindrà assegurada la tercera posició i no s’hi jugarà res.

Precisament, la Rapitenca serà el rival d’avui d’un Girona B que necessita un triomf avui a Riudarenes (2/4 d’una) per evitar patiments innecessaris en la darrera jornada. Els de Sergi Mora tenen cinc punts més que la Pobla de Mafumet, quinzè, equip que es veuria afectat, ara mateix, pel descens compensat. Mentrestant, el Peralada rebrà l’Hospitalet (2/4 d’una), segon, que dirigeix el gironí, Joan Sánchez. Finalment, l’Olot visitarà el camp d’un Vilafranca (2/4 d’una) que somia arribar a la quinzena posició i esperar que no hi hagi descensos compensats.