Santa Cristina d'Aro s'omple per un recital de sarsuela

L'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro es va omplir dissabte per escoltar tres barítons (Alberto Cazes, Joan Garcia i Crist Viñas), tres sopranos (Cristina Escolà, Núria Lamas i Núria Vilà) i l'orquestra de l'Aula Lírica de Granollers, dirigida per Aníbal Gil, en el concert líric que es va fer dins la desena edició del cicle Retrobem la Sarsuela. El públic va gaudir del concert, seguint algunes de les peces amb les mans, i fins i tot va «obligar» els sis cantants i l'orquestra a interpretar conjuntament la peça popular napolitana O sole mio, que ja havien interpretat per separat.