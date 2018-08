Amer balla la Sardana de l'Alcalde amb Marta Madrenas com a convidada

Amer va complir ahir amb una de les tradicions més històriques de la seva festa major: la Sardana de l'Alcalde, que en aquesta ocasió va ser presidida per l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. La música va anar a càrrec de La Principal de la Bisbal i tot seguit estava previst ball amb La Montecarlo.

La Sardana de l'Alcalde, que Amer balla cada 16 d'agost, és molt semblant a les sardanes tradicionals però amb una característica molt particular: es balla de forma oberta, sense tancar el cercle. El municipi convida cada any un personatge destacat perquè la presideixi i en aquesta ocasió l'honor va recaure sobre Madrenas, que és, precisament, l'alcaldessa de Girona, un càrrec que antigament havia ocupat un fill il·lustre de la vila, Carles Puigdemont. L'any passat, la sardana va estar encapçalada per Jordi Sánchez (ANC) i Blanca de Llobet (Flama del Canigó).