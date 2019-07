«Vull ensenyar a Girona tot el que he après a la meva vida»

Bekker arriba a Girona el dia 1 d'agost on actuarà a la plaça dels Jurats dins la programació del Tempo Sota les Estrelles. Després de tota una vida aprenent a través de projectes multiculturals, l'artista ha format una banda per inundar Girona de soul i funk. El festival començarà aquest dijous 18 de juliol amb l'actuació de Quimi Portet.



Abans d'arribar a tocar al Tempo, vostè ha estat molt temps al carrer. Què pot extreure'n d'aquesta època?

El carrer és molt gran i molt lliure. Hi ha un públic que és lliure, que només està allà per gaudir de la música i la felicitat. És també com una escola per entretenir gent de moltes edats i de moltes cultures. Per mi va ser una altra escola i estic molt feliç d'haver fet això a la meva vida.

Què li ha aportat la música?

La música és el meu menjar, la meva vida. És part de la meva ànima.

Què el va fer passar de CB Milton i el seu estil eurohouse al soul i reggae actual de Clarence Bekker Band?

Era un tipus de música en la qual estava molt bé, m'encantava en aquest període, però en tots els períodes hi ha un final. A vegades veig els artistes d'aquesta època, encara viatgen amb un backup i fan el mateix. Jo volia créixer, fer música diferent. Va ser un canvi, però quan miro enrere, estic orgullós d'aquesta temporada de CB Milton. Teníem molt bona música i molt bon producte. Però en tot hi ha un final i jo vaig passar a una nova etapa de la meva vida amb una nova música.

A Barcelona?

Sí, llavors vaig fer 08001, que era com un Playing for Change previ, perquè érem moltíssima gent de totes bandes del món i fèiem música de fusió europeus, africans, argentins i sud-americans. Vivíem al barri del Raval de Barcelona. Després, estava jo un dia tocant al carrer a Barcelona i algú de Playing for Change se'm va apropar.

Què va suposar el projecte Playing for Change per vostè?

N'estic molt content. Playing for Change va ser per mi un lloc per viatjar amb una banda gran per tot el món. Podia viatjar, conèixer molta gent, conèixer molts públics diferents, tot i que no era al carrer, sinó en un escenari. Va ser una nova escola també. Escola, escola, escola... I ara ja tinc una banda pròpia i vull ensenyar a Girona tot el que he après a la meva vida.

Dels artistes amb qui va col·laborar en el projecte, quin recorda amb més estima?

No n'hi ha un que podria destacar. Tot el que vaig fer ho vaig fer amb el cor, i tots els artistes amb qui he col·laborat m'agraden molt. Vaig posar el meu cor amb tots i no et podria dir que un és millor que els altres. La llista és molt llarga i per mi són tots iguals.

El seu vídeo de Playing for Change es va gravar en un pis ocupat del Raval. Els millors projectes comencen des de baix, al carrer?

El projecte va començar en una casa ocupada on es va gravar el vídeo, però he de ser honest i la veritat és que Playing for Change sí que comptava amb diners. La Whitney Kroenke, que és la productora de la banda, hi va posar molts diners i els va donar a en Mark Johnson per viatjar i poder gravar. Jo no et puc dir que va ser tan sols el talent i ja està. Per fer un projecte així, viatjar per tot el món i gravar tots els artistes, necessites diners. El producte estava de «puta mare». I així va començar. En canvi, 08001 no tenia diners, però teníem molt bon art. Els dos projectes són molt bon art.

La música és una forma per connectar amb altres cultures?

Sí, els vídeos de Playing for Change tenen molts participants d'arreu del món. És increïble la quantitat d'artistes que volien participar de tot el món. De Brazil, d'Austràlia, etc... És bellíssim veure com tants músics volen participar en fer un canvi arreu del món.

Com és que després de recórrer mig món va acabar vivint a Catalunya? Què té Barcelona que l'hagi atret per quedar-s'hi?

Et seré honest. El que m'encanta de Barcelona és que tothom pot viure com vulgui.

El van redescobrir al carrer de la ciutat comtal, on també hi toquen molts altres artistes. Creu que són gent amb talent?

Sí, entre tots hi ha connexió perquè a 08001, que també érem músics del carrer, n'hi ha diversos que també estan a Playing for Change. Hi ha connexió entre tots. No sé si en el futur tindré projectes amb altres persones, m'encantaria. Ara estic gravant un àlbum, on també tenim col·laboracions amb altres artistes.

Ha estat mai a Girona?

Crec que vaig venir a Girona quan era cantant de 08001, la banda del Raval. Vam fer unes gires que crec que van passar per Girona. Pot ser que hi hagi estat, però no me'n recordo.