«La platja de la Rubina era gairebé verge»

P Com és que estan a Empuriabrava de vacances?

R Fa 32 anys que hi venim.

P I per què ho van escollir?

R Teníem uns amics de Figueres que ens ho van recomanar molt. Vam decidir provar-ho i ens va encantar. Per això, més endavant vam comprar un apartament.

P Què és el que més els agrada de la zona?

R El clima està molt bé, i les platges també. Intentem venir per Setmana Santa i durant els dos mesos d'estiu per aprofitar-ho al màxim.

P Què fan durant aquests dies de vacances?

R José: a mi m'agrada molt practicar el windsurf, i clar, aquest lloc és fantàstic per fer-ho.

R Natividad: Jo l'espero, i mentrestant vaig a nedar o llegeixo un llibre a la sorra. Sigui com sigui, anem pràcticament cada dia a la platja.

P Ha canviat molt, Empuriabrava, des que van començar a venir fins a l'actualitat?

R No ha canviat massa, però sí que hi ha més turisme. Per exemple, la platja de la Rubina la vam conèixer que gairebé era verge, i en canvi ara sempre s'omple. Tot i això, no està tan massificat com perquè no s'hi estigui bé.

P Coneixen també la resta de la zona?

R Sí, ens agrada molt fer excursions i anem molt sovint de passieg als Aiguamolls o pel cap de Creus. L'última sortida que hem fet va ser al cap Norfeu. Quan teníem els nens petits no podíem sortir tant, però ara que ja van més per lliure, aprofitem per sortir a voltar.