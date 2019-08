EL BALLARÍ CUBÀ CARLOS ACOSTA, la companyia del qual actuarà avui al Festival de Peralada, va oferir dimarts una xerrada al claustre de Sant Domènec on va parlar de la seva infància i adolescència en una Cuba on no hi havia de res i menys en una família humil com la seva. Aquesta situació, va explicar, li va donar l'impuls necessari per arribar fins on es troba ara.