El cotxe elèctric, l'alternativa més ecològica

La societat està en constant evolució a causa del que podríem anomenar "la quarta revolució industrial", que arriba amb l'Internet de les coses, la intel·ligència artificial, la robòtica, els drons, la nanotecnologia i els avenços en genètica. És per això que les empreses han d´analitzar les tendències a llarg termini per poder actuar en el curt i resoldre les necessitats que es presentin a la societat segons la situació actual.

És difícil predir el futur, però, més o menys, es va marcant el camí que seguiran els avenços tecnològics. Viurem en un món on totes les coses estaran connectades: vehicles, llars i persones. Una de les tendències que es troba en auge és l'aposta pel vehicle elèctric, que ofereix una sèrie d'avantatges mediambientals que no ofereixen la gasolina o el dièsel.

El cotxe elèctric encara està en procés de desenvolupament per perfeccionar les seves funcions, però s'ha convertit en la millor alternativa per desplaçar-se, ja que no emet gasos contaminants i és més respectuós amb el medi ambient. Aquests vehicles es mouen amb uns motors que únicament necessiten energia elèctrica per funcionar.

Encara que a priori el desemborsament inicial a l´hora d´adquirir un cotxe elèctric pot ser superior al d´un vehicle convencional, el cost econòmic posterior serà molt inferior principalment pel combustible, l'electricitat, que aproximadament podria costar 1,2 euros per 100 quilòmetres, mentre que amb altres alternatives seria de l voltant dels 7 o 8 euros. A més a més, la fabricació dels motors d'aquests automòbils és més senzilla i tenen menys probabilitats que alguna cosa falli. Tenen una vida útil més llarga i el seu manteniment és menys costós.

No únicament econòmicament presenta diferents avantatges, també és una aposta per la sostenibilitat i la preservació del medi ambient. Segons l'Institut per al Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), 1.000 cotxes elèctrics corresponen a la no emissió de 30.000 quilos de gasos contaminants i 2 tones de CO2 a l'any. A més de disminuir la contaminació atmosfèrica, els cotxes elèctrics no generen contaminació acústica.

Els conductors també troben avantatges a l'hora de la seva conducció perquè ofereixen més confort perquè són més silenciosos i les vibracions són gairebé imperceptibles. Els cotxes ecològics poden accedir al carril bus VAO i poden circular sense cap mena de restricció quan les ciutats activen els protocols de contaminació. Encara que depèn de cada ajuntament, en moltes ciutats poden aparcar gratuïtament en estacionament de zona blava.

Això provoca que les empreses hagin d'enfrontar-se a nous reptes i qye hagin d´adaptar l'oferta de productes i serveis al nou panorama. Això també afecta el món de les assegurances. A MAPFRE adquireix una gran importància l'ecosistema de l'automòbil i ara ha d'afrontar una de les transformacions més importants de la seva història. L'evolució tecnològica de l'automòbil, amb la connectivitat i els sistemes d'ajuda a la conducció, i l'arribada del cotxe elèctric, ha comportat que hagin de pensar en nous productes asseguradors que cobreixin les necessitats dels seus clients.

L´empresa asseguradora està desenvolupant nous serveis adaptats, però mantenint la proposta de valor de la companyia. Ha estat un referent en innovació i s´ha convertit en l'asseguradora pionera de l´assegurança telemàtica a Espanya amb la pòlissa YCAR per a joves, que es calcula segons l'estil de conducció del client i que ofereix serveis basats en la connectivitat.

Per això, MAPFRE ha decidit llançar la pòlissa ecològica, amb la qual els clients podran assegurar el seu vehicle elèctric o híbrid. La prima anual mitjana per aquest producte és de 540 euros. A més d'oferir un preu competitiu, aconsegueix adaptar-se i satisfer les necessitats de tots els usuaris, amb descomptes en la renovació segons la manera de conduir de cadascú. Més de 9.000 clients ja han contractat aquesta pòlissa.

Entre alguns dels seus beneficis, la pòlissa ecològica inclou avantatges en cas de robatori o accident com la cobertura del cable de recàrrega i la bateria, peces essencials per al funcionament dels cotxes elèctrics. L'assistència en carretera de MAPFRE ofereix solucions de càrrega ràpida en 30 minuts i, en cas de no poder solucionar el problema, es fa càrrec del transport del cotxe fins a un punt de recàrrega.

El cotxe elèctric està en auge, i les matriculacions estan creixent significativament al mercat espanyol. Durant el 2017 es van registrar 64.386 cotxes, la qual cosa suposa un creixement del 79,9% pel que fa a l'any anterior. A més, per impulsar la compra d'aquests automòbils el Govern va engegar el nou pla Movalt Vehicles per al 2018, que tenia una partida pressupostària de 20 milions d'euros per subvencionar la compra de vehicles ecològics, amb la finalitat de reduir l'impacte sobre el medi ambient i fomentar la mobilitat sostenible.

Encara que aquestes són les solucions per al futur proper que deixarà el nou panorama del transport sostenible, MAPFRE ja està preparant-se per quan els cotxes es condueixin de manera autònoma i hagi d'adaptar els seus productes i serveis per poder oferir als seus clients una solució que cobreixi les seves necessitats.