Una nova tècnica permet personalitzar les operacions de miopia i astigmatisme

Una nova tècnica quirúrgica permet personalitzar les intervencions per a pacients amb miopia, o amb miopia i astigmatisme, en funció de les característiques individuals i úniques de cada còrnia. Oftalmòlegs espanyols i portuguesos es van reunir ahir en un congrés a Barcelona per debatre sobre aquesta tècnica, denominada LASIK i guiada per topografia, que millora la tècnica de cirurgia refractiva en els pacients. La tècnica es porta a terme mitjançant la topografia denominada Contoura Vision, tal i com va informar en un comunicat Alcon, divisió de la farmacèutica Novartis dedicada a la cura ocular.

Els resultats de l'estudi clínic aprovat per l'Administració d'Aliments i Medicaments (FDA), agència nord-americana encarregada de la regulació d'aquests productes, han demostrat que el procediment LASIK guiat per aquesta topografia ofereix importants millores en l'agudesa visual i la qualitat de la visió. Segons la FDA, «més del 30% dels ulls van aconseguir una millor agudesa visual sense correcció 12 mesos després de la cirurgia i el 92,6% dels ulls van aconseguir una visió 20/20 o millor».

A més, «la tècnica proporciona una millora significativa d'algunes molèsties subjectives referides pels pacients abans de la cirurgia, com ara la sensibilitat a l'enlluernament lumínic, la dificultat en la conducció a la nit i la velocitat de lectura», segons va explicar el doctor del departament de Còrnia, Cataracta i Cirurgia Refractiva de l'Hospital CUF Porto, Tiago Monteiro.

S'estima que l'11,1% de la població espanyola (sense comptar ametrops) s'ha sotmès a algun tipus de cirurgia per a la correcció dels seus problemes refractius, cosa que va representar el 2012 unes 125.000 cirurgies refractives.



Nous avenços per a la retina

La cirurgia escleral, que es practica després d'un despreniment de retina, combinada amb la vitrectomia, que permet extreure l'humor vitri danyat, eleva l'èxit de les operacions de despreniment de retina un 10%, fins al 95%. Aquesta és una de les conclusions destacades al Congrés Mundial d'Oftalmologia (WOC 2018) que se celebra a Barcelona fins avui.

El congrés, el més important en la seva especialitat, ha reunit més de 15.000 especialistes per analitzar les principals novetats en l'ús de diferents patologies oculars. L'especialista del Departament de Retina i Vitri de l'Institut de Microcirurgia Ocular (IMO), el doctor José García-Arumí, va apuntar ahir que «encara que una vitrectomia ben practicada ja aconsegueix molt bons resultats per si mateixa, la nostra experiència demostra que reforçar la intervenció amb cirurgia escleral permet fixar la retina al seu lloc passant d'un 85% a un 95% d'eficàcia».